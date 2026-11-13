«Коммерсантъ» узнал о росте цен на страховку ЦОДов от диверсий в 100 раз

В начале октября ударам по дата-центра подвергся «Яндекс». Атаки на ЦОДы были совершены 8, 9 и 11 октября – первым пострадал дата-центр в Сасове, затем в Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе ключевых сервисов корпорации. Позже атакам подверглись ЦОДы «Сбера».