«Коммерсантъ» узнал о росте цен на страховку ЦОДов от диверсий в 100 раз
Стоимость страхования дата-центров от рисков терроризма и диверсий выросла более чем в 100 раз с октября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на страхового брокера Remaind.
В первом полугодии 2026 г. тариф на такую страховку составлял 0,03–0,06% в зависимости от запрашиваемого страхового лимита, а с 1 октября он взлетел 1–5%.
Как отметил директор по связям с общественностью сети дата-центров 3data Дмитрий Преде, инструмент страхования необходим, поскольку закрывает физическое повреждение и связанный с ним перерыв.
Величина тарифа зависит от территории нахождения ЦОДа. По словам начальника управления андеррайтинга по страхованию имущества и ответственности СК «Макс» Андрея Ариничева, страховщик может принять во внимание удаленность от подверженных атакам территорий и физическую защищенность объекта, в том числе наличие экранирования, защитных сеток и средств РЭБ.
В начале октября ударам по дата-центра подвергся «Яндекс». Атаки на ЦОДы были совершены 8, 9 и 11 октября – первым пострадал дата-центр в Сасове, затем в Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе ключевых сервисов корпорации. Позже атакам подверглись ЦОДы «Сбера».