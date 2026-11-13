Зачем вологодский губернатор перетасовал правительство после выборов

Состав правительства Вологодской области претерпел значительные изменения спустя почти два месяца после единого дня голосования (ЕДГ-2026), в ходе которого «Единая Россия» (ЕР) в регионе показала худшие результаты в стране (31,1% на выборах в Госдуму – первое место с конца – и 32,14% в заксобрание – второе место с конца). Губернатор и секретарь регионального отделения партии власти Георгий Филимонов, впрочем, провальными итоги не считает. На оперативном совещании он заявил, что ЕР «показала исторические результаты, высочайшие достижения и по явке, и по проценту голосов, отданных за нашу партию». Глава региона представил своих новых заместителей и объявил о смене мэра Вологды.