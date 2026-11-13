Зачем вологодский губернатор перетасовал правительство после выборов

Зачем вологодский губернатор перетасовал правительство после выборовПерестановки произошли на фоне низкого результата ЕР и обострения конфликта с «Северсталью»
Состав правительства Вологодской области претерпел значительные изменения спустя почти два месяца после единого дня голосования (ЕДГ-2026), в ходе которого «Единая Россия» (ЕР) в регионе показала худшие результаты в стране (31,1% на выборах в Госдуму – первое место с конца – и 32,14% в заксобрание – второе место с конца). Губернатор и секретарь регионального отделения партии власти Георгий Филимонов, впрочем, провальными итоги не считает. На оперативном совещании он заявил, что ЕР «показала исторические результаты, высочайшие достижения и по явке, и по проценту голосов, отданных за нашу партию». Глава региона представил своих новых заместителей и объявил о смене мэра Вологды.
Заместитель губернатора Александр Долгих повышен до первого замгубернатора. Он сообщил «Ведомостям», что будет курировать внутреннюю политику, которой до перехода на пост спикера заксобрания 5 ноября на аналогичном посту занимался Евгений Тютюков. Последний возглавил региональный парламент по рекомендации Филимонова в связи с тем, что губернатор наделил полномочиями сенатора проработавшего всего неделю на посту спикера Сергея Сорокина. В Совете Федерации (СФ) Сорокин заменил Евгения Богомазова, внезапно ушедшего в отставку 29 сентября.