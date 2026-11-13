«Лиля»: они не могли бы

Летом 1915 г. юный и наглый футурист Маяковский (Андрей Максимов – Желтый из «Слова пацана» и толкиенист Артем из «Москва слезам не верит») читает новым знакомцам, богемному семейству Бриков, свою поэму «Облако в штанах». Чтение проходит триумфально и кардинально меняет жизнь всех трех, а заодно и русской литературы. Маяковский раз и навсегда влюбляется в Лилю (Мария Смольникова – звезда крымовских спектаклей и театра «Озеро») и все стихи теперь будет посвящать ей. Лиля навсегда влюбляется в поэтический гений Маяковского – и очень серьезно воспримет свою роль музы. Осип (Евгений Стычкин – службист Костенко из «Чернобыля» и Ленин в «Троцком»), богач и интеллектуал, берет дарование под свою опеку. Он станет не просто меценатом, а кем-то вроде продюсера. Или папы.