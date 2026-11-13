«Айда»: в начале было «Слово»В онлайн-кинотеатре Start начался показ нового сериала о казанских молодежных бандах
В 1978 г. отличник Гриша (Алексей Онежен – князь Гвидон из андреасяновской «Сказки о царе Салтане») переезжает с родителями из Волгограда в рабочий микрорайон «Теплоконтроль» в Казани. В Волгограде у Гриши все было хорошо, девочки на него заглядывались, а мальчики уважали, потому что у него были всякие ништяки, типа относительно свежего номера журнала Playboy.
В Казани все иначе: в первый день в новой школе хулиганы снимают с него понтовые импортные ботинки, а тем же вечером и вовсе бьют. Так бы и остался Гриша чушпаном, если бы не чудесное знакомство с психиатром Захаревичем (Даниил Воробьев – «Урок»), человеком интеллектуальным и крайне загадочным. Тот разглядел в чистеньком мажоре какой-то неведомый потенциал и ввел в молодежную банду «Тяп-ляп», которая держала шишку в «Теплоконтроле». Два месяца спустя, когда «тяп-ляповские» громили дискотеку в ДК им. Урицкого, Гриша был уже в первых рядах.