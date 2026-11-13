«Айда»: в начале было «Слово»

В Казани все иначе: в первый день в новой школе хулиганы снимают с него понтовые импортные ботинки, а тем же вечером и вовсе бьют. Так бы и остался Гриша чушпаном, если бы не чудесное знакомство с психиатром Захаревичем (Даниил Воробьев – «Урок»), человеком интеллектуальным и крайне загадочным. Тот разглядел в чистеньком мажоре какой-то неведомый потенциал и ввел в молодежную банду «Тяп-ляп», которая держала шишку в «Теплоконтроле». Два месяца спустя, когда «тяп-ляповские» громили дискотеку в ДК им. Урицкого, Гриша был уже в первых рядах.