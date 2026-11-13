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Личность имеет значение

Управление цифровым профилем становится частью корпоративного управления
Анна Горчакова , председатель Экспертного совета по креативной экономике Делового центра экономического развития СНГ

Когда предприниматель говорит, что ему не нужен личный бренд, я обычно интересуюсь, как он находит новых партнеров. Нередко клиенты приходят по рекомендациям, а встречи становятся возможными благодаря известным результатам работы. Репутация давно помогает развитию бизнеса, даже если предприниматель никогда не занимался ее продвижением целенаправленно.

Публичность руководителя выходит за рамки маркетинга: прежде чем согласиться на встречу, потенциальный партнер может изучить биографию предпринимателя, узнать о реализованных проектах и проверить, насколько публичные заявления соответствуют результатам его деятельности. Знакомство начинается до первого рукопожатия.

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