Личность имеет значение

Личность имеет значениеУправление цифровым профилем становится частью корпоративного управления
Когда предприниматель говорит, что ему не нужен личный бренд, я обычно интересуюсь, как он находит новых партнеров. Нередко клиенты приходят по рекомендациям, а встречи становятся возможными благодаря известным результатам работы. Репутация давно помогает развитию бизнеса, даже если предприниматель никогда не занимался ее продвижением целенаправленно.
Публичность руководителя выходит за рамки маркетинга: прежде чем согласиться на встречу, потенциальный партнер может изучить биографию предпринимателя, узнать о реализованных проектах и проверить, насколько публичные заявления соответствуют результатам его деятельности. Знакомство начинается до первого рукопожатия.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам