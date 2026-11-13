Личность имеет значение

Когда предприниматель говорит, что ему не нужен личный бренд, я обычно интересуюсь, как он находит новых партнеров. Нередко клиенты приходят по рекомендациям, а встречи становятся возможными благодаря известным результатам работы. Репутация давно помогает развитию бизнеса, даже если предприниматель никогда не занимался ее продвижением целенаправленно.