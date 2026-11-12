Reuters: у Дженсена Хуанга был роман с еще одной сотрудницей Nvidia

12 ноября Хуанг покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Заявление прозвучало на фоне скандала о внебрачной связи Хуанга с женщиной, обвиненной в шпионаже в пользу Китая, а также с топ-менеджером компании.