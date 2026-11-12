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Reuters: у Дженсена Хуанга был роман с еще одной сотрудницей Nvidia

Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

У экс-гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга были интимные отношения с еще одной сотрудницей компании. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Агентство не раскрывает имя женщины. Журналистам не удалось связаться с ней для получения комментария.

12 ноября Хуанг покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Заявление прозвучало на фоне скандала о внебрачной связи Хуанга с женщиной, обвиненной в шпионаже в пользу Китая, а также с топ-менеджером компании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместо Хуанга должность гендиректора Nvidia должен занять председатель совета директоров Apple Тим Кук.

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