IRNA: США нанесли удар по городу Сирик на юге Ирана
Город Сирик на юге Ирана подвергся удару США, сообщило агентство IRNA.
«Город Сирик в провинции Хормозган подвергся удару противника», – говорится в сообщении агентства.
Информация о погибших, пострадавших и разрушениях уточняется.
12 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не заинтересованы в заключении соглашения с Ираном. Американский лидер отметил, что время для заключения такой сделки прошло. По его словам, Вашингтон располагает сотнями миллиардов долларов Ирана и контролирует Ормузский пролив.
10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы заключить соглашение с Ираном, однако условия, которые в настоящее время выдвигает Тегеран, американская сторона считает несерьезными и абсурдными. При этом он также сказал, что Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. По словам собеседников Reuters, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран.