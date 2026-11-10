Рубио назвал требования Ирана для сделки с США абсурдными
США готовы заключить соглашение с Ираном, однако условия, которые в настоящее время выдвигает Тегеран, американская сторона считает несерьезными и абсурдными. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже.
По его словам, Иран заинтересован в заключении сделки, однако предлагаемые им условия пока не позволяют вести серьезные переговоры. При этом Рубио допустил, что позиция Тегерана со временем может измениться.
Он также подтвердил, что ряд стран Ближнего Востока продолжает посреднические усилия между Вашингтоном и Тегераном. В частности, накануне в американской столице состоялись консультации с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Стороны обсуждали предложения, направленные на снижение напряженности.
До этого Рубио сказал, что Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. По словам собеседников Reuters, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран. Он заявил, что американские санкции наносят серьезный ущерб Тегерану и ограничивают возможности финансирования его деятельности в регионе и поддерживаемых им группировок.
Al Arabiya сообщил, что США рассматривают возможность разморозки до $9 млрд иранских активов в рамках потенциальной сделки. Одним из ее условий может стать снижение уровня обогащения урана в Иране.
9 ноября Рубио заявил, что США и Иран пока не приблизились к заключению соглашения. По его словам, посредники продолжают контакты с Тегераном, однако существенного прогресса в переговорах нет.