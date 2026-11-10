Лавров: Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ

Он указал, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о бесполезности организации не подкреплены официальными документами. По итогам заседания было принято решение вынести на рассмотрение глав государств вопрос о приостановке приема граждан Армении на работу в секретариат ОДКБ и лишении республики права голоса из-за задолженности перед организацией, отметил Лавров. При этом он дополнил, что дверь для Еревана остается открытой.