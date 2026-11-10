Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,409+0,32%KLVZ1,902-1,55%BRZL1 184-4,82%IMOEX2 457,71-0,62%RTSI935,59-0,62%RGBI112+0,04%RGBITR778,51+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия не будет выгонять Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Заявка такая [на выход из ОДКБ] не поступала [от Армении], как не поступала и заявка о выходе из Евразийского экономического союза», – заявил российский министр. «Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать», – подчеркнул министр.

Он указал, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о бесполезности организации не подкреплены официальными документами. По итогам заседания было принято решение вынести на рассмотрение глав государств вопрос о приостановке приема граждан Армении на работу в секретариат ОДКБ и лишении республики права голоса из-за задолженности перед организацией, отметил Лавров. При этом он дополнил, что дверь для Еревана остается открытой.

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее участие Армении в ОДКБ будет зависеть от обсуждений в рамках объединения. Представитель Кремля отметил, что Ереван сейчас не участвует в работе организации.

5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что интерес Еревана к ОДКБ окончательно исчерпан. «Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк и у нас нет интереса к ОДКБ», – сказал Пашинян.

23 октября генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков допустил обсуждение вопроса о членстве Армении на саммите 11 ноября. Он дополнил, что Ереван фактически не участвует в работе организации, хотя его представитель продолжает посещать заседания постоянного совета.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её