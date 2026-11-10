Лавров: Россия не будет выгонять Армению из ОДКБ
Россия не будет выгонять Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
«Заявка такая [на выход из ОДКБ] не поступала [от Армении], как не поступала и заявка о выходе из Евразийского экономического союза», – заявил российский министр. «Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать», – подчеркнул министр.
Он указал, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о бесполезности организации не подкреплены официальными документами. По итогам заседания было принято решение вынести на рассмотрение глав государств вопрос о приостановке приема граждан Армении на работу в секретариат ОДКБ и лишении республики права голоса из-за задолженности перед организацией, отметил Лавров. При этом он дополнил, что дверь для Еревана остается открытой.
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее участие Армении в ОДКБ будет зависеть от обсуждений в рамках объединения. Представитель Кремля отметил, что Ереван сейчас не участвует в работе организации.
5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что интерес Еревана к ОДКБ окончательно исчерпан. «Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк и у нас нет интереса к ОДКБ», – сказал Пашинян.
23 октября генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков допустил обсуждение вопроса о членстве Армении на саммите 11 ноября. Он дополнил, что Ереван фактически не участвует в работе организации, хотя его представитель продолжает посещать заседания постоянного совета.