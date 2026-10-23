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Главная / Политика /

Вопрос членства Армении в ОДКБ могут решить 11 ноября

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут решить вопрос о членстве Армении 11 ноября, на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

Генсек уточнил, что обсудить вопрос членства могут в случае, если его внесут страна-председатель или другой участник.

«Что де-факто происходит, можно считать ст. 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности, которая означает, что когда членские взносы не уплачиваются и квотные должности не заполняются – права голоса нет», – сказал он (цитата по ТАСС).

Масадыков отметил, что Армения «вроде бы не участвует», но представитель республики еженедельно принимает участие в заседаниях постоянного совета, где сидят постоянные представители стран – членов ОДКБ. Он выразил мнение, что представитель Армении слушает и рапортует в Ереван о тех решениях, которые принимают на встречах.

Что такое ОДКБ и зачем она существует

Политика / Международные отношения

24 августа премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из ОДКБ. Пашинян объявил, что Ереван вскоре начнет процесс подачи заявки на членство в ЕС.

Армения приостановила участие в ОДКБ в феврале 2024 г. Ереван выражал недовольство ОДКБ в связи с тем, что организация не оказала военной и политической помощи Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном на границе и вокруг Нагорного Карабаха в 2020-х, включая события в Карабахе в 2023 г., после которых Азербайджан взял регион под свой контроль. 

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