Вопрос членства Армении в ОДКБ могут решить 11 ноября

Армения приостановила участие в ОДКБ в феврале 2024 г. Ереван выражал недовольство ОДКБ в связи с тем, что организация не оказала военной и политической помощи Армении во время обострения конфликта с Азербайджаном на границе и вокруг Нагорного Карабаха в 2020-х, включая события в Карабахе в 2023 г., после которых Азербайджан взял регион под свой контроль.