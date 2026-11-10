Что сказал Колокольцев в СФ о переменах в миграционной политике

Министр также напомнил, что три года назад в России был введен институт прекращения гражданства. За это время соответствующие положения законодательства были применены в отношении более 5000 человек. Кроме того, около 7000 иностранных граждан вместе с детьми покинули Россию из-за несоблюдения правил пребывания в стране.