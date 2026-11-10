Что сказал Колокольцев в СФ о переменах в миграционной политике

Что сказал Колокольцев в СФ о переменах в миграционной политикеГлава МВД РФ раскрыл число въехавших иностранцев и объяснил новые правила для мигрантов
- Сколько иностранцев находится в России
- Запреты на въезд и прекращение гражданства
- Новые правила оформления документов
- Штрафы за нелегальный труд мигрантов
- Борьба с мигрантскими анклавами
- Переезд иностранцев из недружественных стран
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на правительственном часе в Совете Федерации, где рассказал о ситуации в миграционной сфере и мерах по совершенствованию миграционной политики.
Глава МВД представил данные о численности иностранцев в стране, запретах на въезд и борьбе с нелегальной миграцией, а также сообщил о планируемых изменениях в законодательстве. «Ведомости» собрали главное из доклада Колокольцева.
Сколько иностранцев находится в России
По данным МВД, за девять месяцев 2026 г. в Россию въехали около 7 млн иностранных граждан, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На 1 октября в стране находились около 6 млн иностранцев. При этом доля мигрантов, занятых легальным трудом, выросла с 45 до 50%.
Каждый десятый иностранец в России имеет статус временно или постоянно проживающего. Всего к этой категории относятся около 670 000 человек, уточнил министр.
Запреты на въезд и прекращение гражданства
Число иностранных граждан, которым запрещен въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет, достигло 290 000 человек. По словам Колокольцева, это почти вдвое больше показателя 2025 г.
Министр также напомнил, что три года назад в России был введен институт прекращения гражданства. За это время соответствующие положения законодательства были применены в отношении более 5000 человек. Кроме того, около 7000 иностранных граждан вместе с детьми покинули Россию из-за несоблюдения правил пребывания в стране.
С начала 2026 г. в России также пресечено более 3500 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, добавил глава МВД.
Новые правила оформления документов
МВД намерено централизовать прием документов от иностранных граждан. По словам министра, соответствующими функциями будут заниматься только две организации – паспортно-визовый сервис МВД и МФЦ Москвы. «Участие каких-либо посреднических структур не допускается», – подчеркнул Колокольцев.
Кроме того, медицинское освидетельствование, необходимое для оформления миграционных документов, планируется проводить исключительно в государственных учреждениях.
Министр рассказал и о результатах эксперимента по контролю за мигрантами с использованием мобильного приложения, который проводится в Москве и Московской области. По его оценке, эксперимент позволил значительно сократить теневой рынок миграционных услуг. В частности, отказ от бумажных бланков способствовал тому, что за девять месяцев число преступлений, связанных с подделкой и использованием подложных документов, в Московском регионе сократилось втрое.
Штрафы за нелегальный труд мигрантов
МВД подготовило пакет законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения миграционного законодательства при привлечении иностранной рабочей силы. Документы уже находятся на рассмотрении правительства, сообщил Колокольцев.
Предлагается возложить на генеральных подрядчиков, заказчиков и других лиц, отвечающих за строительство, обязанность обеспечивать соблюдение миграционного законодательства на своих объектах. За первое нарушение предполагается установить штрафы в размере от 500 000 до 800 000 руб., за повторное – от 1,5 млн до 2,5 млн руб.
Борьба с мигрантскими анклавами
По поручению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева МВД подготовило для глав регионов рекомендации по предупреждению формирования и разобщению анклавов мигрантов.
Глава МВД подчеркнул, что такая работа должна носить комплексный характер и не может ограничиваться исключительно правоохранительными мерами. В частности, необходимо учитывать вопросы обеспечения жильем иностранных работников со стороны крупных работодателей.
Переезд иностранцев из недружественных стран
Отдельно Колокольцев рассказал об упрощенном порядке получения разрешений на временное проживание для граждан ряда недружественных государств, желающих переехать в Россию из-за несогласия с политикой своих стран.
С момента запуска этого механизма МВД приняло более 4300 заявлений, преимущественно от граждан стран Евросоюза, США, Республики Кореи, Великобритании и Канады. По словам министра, доля таких переселенцев в общей численности переехавших в Россию выросла с 1% в 2022 г. до 15% в 2026 г.
Кроме того, более 4000 иностранцев, прибывших преимущественно из Западной Европы и разделяющих, по словам Колокольцева, российские духовно-нравственные ценности, уже получили разрешения на временное проживание.
Министр добавил, что паспортно-визовый сервис МВД оказывает таким заявителям содействие, в том числе организует отдельные окна приема и индивидуальное сопровождение, чтобы сократить бюрократические процедуры при переезде в Россию.