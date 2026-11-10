Роспотребнадзор заявил о сезонном росте заболеваемости ОРВИ в России
В России усиливается сезонная волна респираторных инфекций, еженедельно регистрируют 500 000–600 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом Роспотребнадзор сообщил в Max.
По данным вирусологического мониторинга, среди циркулирующих возбудителей пока преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу. Однако за последние три недели доля выявлений вирусов гриппа увеличилась почти втрое.
Среди обнаруживаемых вариантов гриппа чаще всего встречается штамм A(H1N1). В Роспотребнадзоре отметили, что циркулирующие вирусы полностью соответствуют штаммам, включенным в вакцину текущего сезона.
5 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России прививки от гриппа сделали 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей и 120 000 беременных. Он отметил, что российские производители перезапустили выпуск вакцин с новым штаммовым составом. Отгрузка препаратов началась в августе, к началу ноября в регионы поставили 84% от запланированного объема.
20 октября Роспотребнадзор сообщил, что в России за 42-ю неделю 2026 г. зарегистрировано более 635 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным ведомства, 96,6% выявленных респираторных вирусов относятся к негриппозной этиологии. Среди них преобладают риновирусы, на долю которых приходится 45,1%, и вирусы парагриппа – 19,8%. На вирусы гриппа приходится 3,4%.