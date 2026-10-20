В России продолжает расти заболеваемость гриппом

16 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что иммунитет после вакцинации против гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона, поэтому прививаться необходимо каждый год. Он также обратился к школьникам и их родителям, напомнив, что в этом году продолжается прививочная кампания. По словам министра, состав вакцины обновлен с учетом актуальных штаммов вируса, а каждая партия и серия препаратов проходит государственный контроль.