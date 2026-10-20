В России продолжает расти заболеваемость гриппом
В России за 42-ю неделю 2026 г. зарегистрировано более 635 000 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом заболеваемость гриппом продолжает расти, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным вирусологического мониторинга, 96,6% выявленных респираторных вирусов относятся к негриппозной этиологии. Среди них преобладают риновирусы, на долю которых приходится 45,1%, и вирусы парагриппа – 19,8%. На вирусы гриппа приходится 3,4%. В числе выявленных возбудителей – штаммы A(H1N1), A(H3N2), а также вирусы гриппа типов B и C.
В регионах продолжается прививочная кампания. По информации ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 25,7 млн человек.
В Роспотребнадзоре подчеркнули важность вакцинации для людей из групп риска. В их числе – маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также люди, часто болеющие ОРВИ.
16 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что иммунитет после вакцинации против гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона, поэтому прививаться необходимо каждый год. Он также обратился к школьникам и их родителям, напомнив, что в этом году продолжается прививочная кампания. По словам министра, состав вакцины обновлен с учетом актуальных штаммов вируса, а каждая партия и серия препаратов проходит государственный контроль.
13 октября Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Чаще всего болеют взрослые. Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 в стране развивается в соответствии с прогнозами, уточнили в ведомстве.