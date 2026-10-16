Мурашко: прививка от гриппа сохраняет иммунитет на один эпидсезон
Иммунитет после вакцинации против гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона, поэтому прививаться необходимо каждый год. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в видеообращении, опубликованном в Max.
Мурашко также обратился к школьникам и их родителям, напомнив, что в этом году продолжается прививочная кампания. По словам министра, состав вакцины обновлен с учетом актуальных штаммов вируса, а каждая партия и серия препаратов проходит государственный контроль.
Министр добавил, что вакцинация свидетельствует об ответственном отношении не только к собственному здоровью, но и к благополучию близких, друзей и окружающих. Он также назвал процедуру безопасной для здоровья.
15 октября эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за приближающегося сезона ОРВИ.
13 октября Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Чаще всего болеют взрослые. Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 в стране развивается в соответствии с прогнозами, уточнили в ведомстве.
5 октября директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.