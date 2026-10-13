Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости внебольничной пневмонией в РФ

6 октября Роспотребнадзор сообщил, что в РФ циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы. В регионах продолжается кампания по вакцинации от гриппа, уточнило ведомство. Уже привито более 11,6 млн человек. В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию одним из самых эффективных способов защиты от заболевания.