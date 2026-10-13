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Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости внебольничной пневмонией в РФ

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

В России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией, чаще всего болеют взрослые. Об этом Роспотребнадзор сообщил в Max.

Глава ведомства Анна Попова на совещании с руководителями региональных подразделений, научных организаций и подведомственных учреждений отметила, что осенний сезон развивается активно. По ее словам, сейчас важно контролировать эпидемиологическую обстановку, уделяя особое внимание случаям внебольничной пневмонии.

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 в стране развивается в соответствии с прогнозами, уточнили в ведомстве.

По данным вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают негриппозные возбудители. Чаще всего выявляют риновирусы и вирусы парагриппа. Также постепенно растет доля вирусов гриппа, среди которых преобладает штамм A(H1N1), уточнил Роспотребнадзор.

6 октября Роспотребнадзор сообщил, что в РФ циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы. В регионах продолжается кампания по вакцинации от гриппа, уточнило ведомство. Уже привито более 11,6 млн человек. В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию одним из самых эффективных способов защиты от заболевания. 

5 октября директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.‍

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