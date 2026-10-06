Роспотребнадзор: в России циркулируют риновирусы, парагрипп и свиной грипп
Сейчас в России циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Согласно итогам вирусологического мониторинга, в стране преобладают вирусы негриппозной этиологии (98,5%). Из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%. В числе последних фиксируются находки A(H1N1), B и C.
В регионах продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Уже привито более 11,6 млн человек. В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию одним из самых эффективных способов защиты от заболевания.
5 октября директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.