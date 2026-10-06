Роспотребнадзор: в России циркулируют риновирусы, парагрипп и свиной грипп

5 октября директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.‍