Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,779+0,2%KZOS46,2+0,43%UTAR8,59+0,12%IMOEX2 320,36+0,03%RTSI860,65+0,03%RGBI111,25+0,03%RGBITR764,62+0,05%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор: в России циркулируют риновирусы, парагрипп и свиной грипп

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сейчас в России циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Согласно итогам вирусологического мониторинга, в стране преобладают вирусы негриппозной этиологии (98,5%). Из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%. В числе последних фиксируются находки A(H1N1), B и C.

В регионах продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Уже привито более 11,6 млн человек. В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию одним из самых эффективных способов защиты от заболевания. 

5 октября директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.‍

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте