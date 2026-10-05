Минздрав предупредил россиян о новых штаммах гриппа
В текущем сезоне циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета», – сказал он прессе (цитата по «РИА Новости»).
Лиознов призвал вакцинироваться, особенно детей, беременных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
29 сентября Роспотребнадзор сообщал, что на 39-й неделе 2026 г. в России зарегистрировали 727 000 случаев ОРВИ и гриппа. Сезонная заболеваемость развивается в соответствии с прогнозами, указали в ведомстве. По данным вирусологического мониторинга, 98,9% выявленных возбудителей приходится на вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также типов B и C составляет до 1,1%.