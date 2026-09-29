Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,471-0,95%VEON-RX68+2,41%ARSA7,52+0,4%IMOEX2 265,1+0,48%RTSI845,37+0,48%RGBI111,14-0,49%RGBITR762,17-0,45%
Главная / Общество /

В России за неделю выявили более 700 000 случаев ОРВИ и гриппа

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России на 39-й неделе 2026 г. зарегистрировали 727 000 случаев ОРВИ и гриппа, сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что сезонная заболеваемость развивается в соответствии с прогнозами. По данным вирусологического мониторинга, 98,9% выявленных возбудителей приходится на вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также типов B и C составляет до 1,1%.

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемическом сезоне ожидается в период новогодних праздников и в середине января. В зависимости от активности циркулирующих вирусов максимальный уровень заболеваемости может быть достигнут уже в конце декабря.

16 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в России как спокойную. Он подтвердил начало сезонного роста заболеваемости, но отметил отсутствие на тот момент тревожной динамики.

15 сентября Попова сообщила о готовности России к кампании по вакцинации против гриппа. По ее словам, вакцины уже поступали в регионы в достаточном количестве, а привить планировалось более половины населения страны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте