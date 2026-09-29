В России за неделю выявили более 700 000 случаев ОРВИ и гриппа
В России на 39-й неделе 2026 г. зарегистрировали 727 000 случаев ОРВИ и гриппа, сообщил Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что сезонная заболеваемость развивается в соответствии с прогнозами. По данным вирусологического мониторинга, 98,9% выявленных возбудителей приходится на вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также типов B и C составляет до 1,1%.
24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пик заболеваемости гриппом в текущем эпидемическом сезоне ожидается в период новогодних праздников и в середине января. В зависимости от активности циркулирующих вирусов максимальный уровень заболеваемости может быть достигнут уже в конце декабря.
16 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в России как спокойную. Он подтвердил начало сезонного роста заболеваемости, но отметил отсутствие на тот момент тревожной динамики.
15 сентября Попова сообщила о готовности России к кампании по вакцинации против гриппа. По ее словам, вакцины уже поступали в регионы в достаточном количестве, а привить планировалось более половины населения страны.