В России за неделю выявили более 700 000 случаев ОРВИ и гриппа

В ведомстве отметили, что сезонная заболеваемость развивается в соответствии с прогнозами. По данным вирусологического мониторинга, 98,9% выявленных возбудителей приходится на вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также типов B и C составляет до 1,1%.