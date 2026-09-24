Попова: пик заболеваемости гриппом ожидается на новогодние праздники
Пик заболеваемости гриппом в текущем сезоне придется на новогодние праздники и середину января. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила «РИА Новости».
В зависимости от активных вирусов пик может сместиться на конец декабря. Попова призвала вакцинироваться заранее, чтобы иметь достаточный иммунитет.
15 сентября Попова сообщала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия готова к вакцинации против гриппа, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильна. По словам главы Роспотребнадзора, вакцины уже поступают в регионы в достаточном количестве. В течение двух с половиной месяцев удастся привить всех, кто в этом нуждается.