Попова: пик заболеваемости гриппом ожидается на новогодние праздники

15 сентября Попова сообщала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия готова к вакцинации против гриппа, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильна. По словам главы Роспотребнадзора, вакцины уже поступают в регионы в достаточном количестве. В течение двух с половиной месяцев удастся привить всех, кто в этом нуждается.