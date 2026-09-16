Мурашко: ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России остается спокойной
В России начался сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, но ситуация остается стабильной. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Пока все спокойно», – подчеркнул министр.
15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной. Она указала, что РФ является единственной страной в мире, где выделяют такое количество средств, чтобы привить более половины населения от гриппа. Попова также дополнила, что вакцины уже поступают в регионы. По ее словам, в течение двух с половиной месяцев удастся привить всех, кто в этом нуждается.
16 июня «Ведомости» писали, что экономический ущерб от гриппа и (ОРВИ) за год увеличился на 45% до 1,2 трлн руб. и составил большую часть (89%) совокупных потерь от инфекционной заболеваемости в России. Согласно Роспотребнадзору, рост затрат объясняется, в частности, тем, что на 2025 г. пришлись пики заболеваемости сразу двух эпидемических сезонов – 2024/2025 и 2025/2026 гг.