Мурашко: ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России остается спокойной

15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной. Она указала, что РФ является единственной страной в мире, где выделяют такое количество средств, чтобы привить более половины населения от гриппа. Попова также дополнила, что вакцины уже поступают в регионы. По ее словам, в течение двух с половиной месяцев удастся привить всех, кто в этом нуждается.