Путин отправился отдохнуть в гостиницу перед встречей с Трампом и Си
Президент России Владимир Путин заехал в гостиницу для отдыха перед трехсторонней встречей с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ИС «Вести».
Переговоры трех лидеров запланированы на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Ранее Песков сообщил, что встреча продлится около часа. По его словам, работа над совместным заявлением по итогам переговоров будет продолжаться до последнего момента.
Перед этим Путин провел двустороннюю встречу с Трампом. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры продолжались 35–40 минут. Лидеры обсудили украинский конфликт и двусторонние отношения. По словам Ушакова, встреча прошла хорошо, однако особо важных заявлений не прозвучало.
18 ноября Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящую трехстороннюю встречу с Трампом. Ушаков уточнил, что согласования позиций и распределения ролей между Москвой и Пекином не было. В тот же день лидеры трех стран кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников АТЭС.