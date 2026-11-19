18 ноября Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящую трехстороннюю встречу с Трампом. Ушаков уточнил, что согласования позиций и распределения ролей между Москвой и Пекином не было. В тот же день лидеры трех стран кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников АТЭС.