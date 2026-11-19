По его словам, встреча Путина и Трампа продолжалась 35-40 минут. Переговоры прошли хорошо. Российский лидер после встречи вышел в отличном настроении. Помощник президента РФ добавил, что особо важных заявлений на встрече лидеров России и США не было. Ведется подготовка к встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина: по словам Ушакова, встреча глав РФ и США была подготовительной перед трехсторонним саммитом.