Ушаков: Путин и Трамп обсудили украинский конфликтОсобо важных заявлений на встрече лидеров не было
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Тема Украины была основной, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, встреча Путина и Трампа продолжалась 35-40 минут. Переговоры прошли хорошо. Российский лидер после встречи вышел в отличном настроении. Помощник президента РФ добавил, что особо важных заявлений на встрече лидеров России и США не было. Ведется подготовка к встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина: по словам Ушакова, встреча глав РФ и США была подготовительной перед трехсторонним саммитом.
Помощник российского лидера также заявил, что делегация РФ познакомилась с новым главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером.
Путин и Трамп провели двустороннюю встречу утром 19 ноября. Со стороны РФ участие в переговорах приняли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. В начале встречи Трамп сказал, что ожидает продуктивного разговора, и заявил, что у него с Путиным отличные отношения.
Песков сообщал «Ведомостям», что Путин и Трамп на встрече могут затронуть тему участия российского лидера в саммите «большой двадцатки» (G20).
Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС 18 ноября. 19 ноября состоится его трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и Трампом. Американский лидер, выступая на форуме АТЭС, заявил, что трехсторонняя встреча с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином станет историческим событием. Эти переговоры запланированы на 14:30 по местному времени (9:30 мск).