Путин на саммите вспомнил 2012 г., когда Россия принимала саммит АТЭС и Деловой форум во Владивостоке. Реальность – в отличие от того, что обсуждалось тогда, – «превзошла самые смелые» прогнозы, поскольку АТР сегодня стал «центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты». На экономики АТЭС приходится 60% мирового ВВП, 36% населения, 50% мировой торговли товарами. В АТР стекается 60% мировых прямых иностранных инвестиций. Говорил Путин и о попытках изолировать Россию, которая столкнулась с беспрецедентными санкциями, но «достойно прошла через все эти испытания». А также о технологическом суверенитете, росте ВВП за последние три года – и даже сказал, что российская экономика на первом месте в Европе. Для России АТР – значимое торгово-экономическое направление: сейчас 53% объема российской торговли приходится именно на этот регион. Предложил президент инвесторам из экономик АТЭС оценить возможности российского рынка – в том числе новый единый преференциальный режим на Дальнем Востоке.