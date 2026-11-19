Владимир Путин впервые после Анкориджа встретился с Дональдом ТрампомЛидеры России и США прибыли на саммит АТЭС в Шэньчжэне
В первый день на саммите АТЭС 18 ноября президент России Владимир Путин принял участие в Деловом саммите, провел российско-китайские переговоры, встречу с лидерами Вьетнама и Таиланда, а также приехал в Совместный университет МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института (ППИ). Также лидеры стран АТЭС приняли участие в торжественном ужине, который в их честь давал председатель КНР Си Цзиньпин. Там впервые со времени саммита в Анкоридже встретились Владимир Путин и Дональд Трамп.
Начало работы на саммите АТЭС
Первым мероприятием в Шэньчжэне для лидеров стран АТЭС стал Деловой форум, который проходил в конгресс-центре «Цяньхай». Организатор Делового саммита – Китайский комитет содействия международной торговле объявил, что в форуме принимает участие более 2000 человек. Открыл мероприятие председатель Си, который говорил про продвижение зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), укрепление сотрудничества в области цифровизации торговли, электронной коммерции и умных таможенных систем. Экономики АТЭС должны в диалоге разрешать все разногласия и преодолевать вызовы на основе единства и сотрудничества, сказал Си.
Путин на саммите вспомнил 2012 г., когда Россия принимала саммит АТЭС и Деловой форум во Владивостоке. Реальность – в отличие от того, что обсуждалось тогда, – «превзошла самые смелые» прогнозы, поскольку АТР сегодня стал «центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты». На экономики АТЭС приходится 60% мирового ВВП, 36% населения, 50% мировой торговли товарами. В АТР стекается 60% мировых прямых иностранных инвестиций. Говорил Путин и о попытках изолировать Россию, которая столкнулась с беспрецедентными санкциями, но «достойно прошла через все эти испытания». А также о технологическом суверенитете, росте ВВП за последние три года – и даже сказал, что российская экономика на первом месте в Европе. Для России АТР – значимое торгово-экономическое направление: сейчас 53% объема российской торговли приходится именно на этот регион. Предложил президент инвесторам из экономик АТЭС оценить возможности российского рынка – в том числе новый единый преференциальный режим на Дальнем Востоке.
После саммита Путин направился в государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан». Это комплекс вилл, где принимают членов городского комитета партии и правительства Шэньчжэня и руководителей Коммунистической партии Китая. Находится она у подножия горы Цилинь рядом с полем для гольфа Сили и шэньчжэньским парком дикой природы. Именно здесь встретятся 19 ноября Путин, Си и любитель гольфа президент США Трамп.
Си вновь приветствовал Путина словами «мой дорогой друг» и сказал, что нынешняя встреча уже 50-я с 2013 г. «Под нашим с вами твердым руководством китайско-российские отношения были и остаются неподвижны как гора при любой невзгоде в мире, имеют широкие перспективы и не подвержены сиюминутной мировой конъюнктуре.
Они привносят больше стабильности и определенности в турбулентный, хаотичный мир, служат образцом отношений нового типа между великими державами, отличающихся равноправием, взаимоуважением, добросовестностью и взаимовыгодным сотрудничеством», – заявил Си.
Путин же начал протокольную часть встречи с похвалы Шэньчжэню. «Думаю, не случайно вы выбрали место встречи представительных делегаций зоны АТЭС именно здесь, в этом быстро развивающемся, таком красивом месте, которое, безусловно, является символом процветания Китая», – сказал Путин, назвав этот город хорошим примером для подражания. Работа между странами идет по восходящей, сказал Путин. Торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд. По словам президента, эта цель перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше. «Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», – сказал президент.
После переговоров в составе делегаций Путин и Си продолжили общение за завтраком – на этой встрече с российской стороны были помощник президента Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров. Ушаков говорил журналистам, что именно за этой беседой Путин и Си обсудят конфликт на Украине, итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби и, возможно, предстоящую трехстороннюю встречу с Трампом в Шэньчжэне.
Дальнейшая программа
Днем Путина ждали в Совместном университете МГУ им. Ломоносова и ППИ. Кампус университета смутно походит на помесь Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский (прежде всего природой) и МГУ (здание со шпилем в стиле сталинской высотки на Воробьевых горах). Университету в этом году 10 лет, здесь учится 4500 студентов, из них 4000 китайцев и 500 россиян. Обучение платное. Студент, проводивший экскурсию журналистам, рассказывает, что его обучение стоит 70 000 юаней в год (более 850 000 руб.). Но если учишься хорошо, то стоимость учебы компенсируют – вплоть до 100%. Выпускники получают дипломы сразу двух вузов.
На кампусе кроме «шпиля МГУ» пруд с беседкой в виде пагоды, учебные корпуса, общежития, стадион, бассейн, теннисные корты, библиотека, столовые, кафе, китайские банки (российским студентам выдают здесь карты) и даже русский магазин. В отличие от кампуса ДВФУ тут продают алкоголь, в том числе и крепкий, а также вятский квас и нарзан, сок «Добрый» и конфеты «Аленка». Президенту в кампусе показали выставку, а потом он выступил перед преподавателями и студентами.
Сразу из университета Путин поехал в свою резиденцию – гостиницу Conrad, где прошли переговоры с президентом Вьетнама, генсеком ЦК компартии То Ламом. В сентябре два лидера встречались в Москве. Следующий саммит АТЭС как раз пройдет во Вьетнаме. То Лам приглашал Путина на него, когда был в Москве. То Лам на встрече поздравил Россию с «успешной организацией выборов» в Госдуму. Победа же «Единой России», по его словам, показывает «веру и высокую оценку избирателями курса развития страны». После этого лидер Вьетнама продолжил говорить про «Единую Россию», в том числе что компартия Вьетнама развивает с ней отношения и что ждет «товарища председателя «Единой России» [Дмитрия] Медведева» во Вьетнаме.
Завершение первого дня
Журналисты в отеле Conrad караулили членов делегации. В какой-то момент все переместились на улицу перед входом в отель. Здесь стояли автомобили из кортежа президента, в том числе перед самым входом – Aurus главы государства. В какой-то момент из отеля стали выходить члены делегаций – вице-премьер Дмитрий Чернышенко быстро прошмыгнул в микроавтобус, за ним потянулись министр экономразвития Максим Решетников, замглавы администрации президента Максим Орешкин и другие члены правительства и представители администрации президента.
Журналисты допытывались у Ушакова, как все-таки пройдет встреча Путина и Трампа. Ведь пару дней назад Ушаков говорил, что формат пока не согласован, а пресс-секретарь Дмитрий Песков честно говорил, что Россия предпочла бы согласованную двустороннюю встречу на час, а не беседу «на ногах». «Если будет встреча, она будет не одна. Она будет и на ногах, и на ступеньках, и в креслах – как хотите. Не одна будет встреча», – уходил от ответа Ушаков.
Президент приехал в Центр международных обменов, где проходил торжественный ужин от имени Си в честь глав экономик АТЭС. Лидер Китая встречал глав государств, затем прошла церемония фотографирования. По левую руку от Си и его жены стоял Путин, по правую – Трамп. Лидеры Китая, России и США на ужине сидели за одним столом. Правда, долгого разговора не получилось. Путин и Трамп лишь поприветствовали друг друга, сказал позже (в резиденции перед переговорами Путина с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном) Песков. Он же сообщил, что трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си, запланированная на следующий день, должна продлиться час.
Что же касается формата встречи Путина и Трампа, то тут слова помощника и пресс-секретаря президента несколько разошлись. Ушаков сказал журналистам, что двусторонняя встреча Путина и Трампа планируется полезной и содержательной. А пресс-секретарь президента сообщил, что Путин и Трамп пообщаются кратко и что полноформатной встречи с Трампом «пока не получается по времени». На вопрос журналистов, сколько же продлится эта встреча, Песков ответил: «Ну что гадать, мы завтра все сообщим».