Представители парламентских партий и эксперты оценили влияние искусственного интеллекта (ИИ) на избирательную кампанию 2026 г. в рамках сессии «Тренды политических и социальных технологий» на форуме Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью (РАСО). Они сошлись во мнении, что, несмотря на все более широкое применение нейросетей, политики обращаются к прямому контакту с избирателями и уходят от «нейрослопа» (низкокачественный цифровой контент).