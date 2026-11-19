Эксперты оценили влияние ИИ на выборы 2026 годаИзбиратели уже научились считывать низкокачественный контент от нейросетей
Представители парламентских партий и эксперты оценили влияние искусственного интеллекта (ИИ) на избирательную кампанию 2026 г. в рамках сессии «Тренды политических и социальных технологий» на форуме Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью (РАСО). Они сошлись во мнении, что, несмотря на все более широкое применение нейросетей, политики обращаются к прямому контакту с избирателями и уходят от «нейрослопа» (низкокачественный цифровой контент).
Скепсис по отношению к продукту, который создает ИИ, прямая коммуникация и эмоция от партий и кандидатов – это ключевые валюты, с которыми «Единая Россия» (ЕР) будет работать в 2027 г., сказал сенатор Сергей Перминов (ЕР). «Эмоция становится основной политической валютой, которая дает партии надежду на победу, это чрезвычайно важно», – сказал он.