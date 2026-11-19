Летом 2026 г. Европа наконец почувствовала себя стороной, влияющей на украинский конфликт, причем с позиции силы. Саммиты G7 в Эвиане и НАТО в Анкаре закрепили линию: давить на Россию, наращивать помощь Украине и перетянуть США на свою сторону. Эту линию поддержал и президент Финляндии Александр Стубб. Европейские коллеги при поддержке президента Украины Владимира Зеленского сумели временно убедить главу Белого дома, что ВСУ сдерживают Россию и наносят ей серьезный ущерб, поражая НПЗ и другие объекты. На G7 обсуждались лицензии Украине на производство ПВО, а в Анкаре союзники согласовали пакет безопасности объемом 70 млрд евро. Дональд Трамп публично поддержал гарантии безопасности Киеву и договорился о совместном производстве перехватчиков для Patriot.