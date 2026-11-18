Банк России с 1 января 2027 г. станет направлять в ФНС сведения о физлицах, операции по счетам (за исключением расчетных) которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физлиц. Признаки, форму, формат и периодичность передачи данных определят ЦБ и ФНС. Такие нормы содержатся в законопроекте с поправками в Налоговый кодекс (НК), опубликованном на сайте Госдумы в редакции ко второму чтению. Информационный обмен направлен на выявление скрываемых от налогообложения доходов, пояснил «Ведомостям» представитель Минфина.