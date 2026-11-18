Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,06% после снижения на 0,06% неделей ранее. Бензин подорожал на 0,09%, дизельное топливо – на 0,5%. При этом цены на обувь снизились на 0,8%, на бытовую химию – на 0,2%, на одежду – на 0,1%.