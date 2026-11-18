Недельная инфляция в России ускорилась до 0,19%
Недельная инфляция в России с 10 по 16 ноября 2026 г. составила 0,19% против 0,12% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития.
В годовом выражении инфляция по состоянию на 16 ноября составила 7,08%, следует из данных ведомства.
За отчетную неделю продовольственные товары подорожали на 0,35%, в том числе плодоовощная продукция – на 1,69%. Наиболее заметно выросли цены на огурцы (10%) и помидоры (3,1%). При этом яблоки подешевели на 0,9%, а сахар – на 1,1%.
Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,06% после снижения на 0,06% неделей ранее. Бензин подорожал на 0,09%, дизельное топливо – на 0,5%. При этом цены на обувь снизились на 0,8%, на бытовую химию – на 0,2%, на одежду – на 0,1%.
В секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,18% против 0,05% неделей ранее. При этом гостиничные услуги подешевели на 0,1%.
18 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России уже в 2026 г. могла бы достичь цели «вблизи 4%», если бы не ситуация на топливном рынке.
23 октября ЦБ сообщал, что годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России также повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%.