Операция будет проведена в районе лагерей для палестинских беженцев Бурейдж и Нусейрат. COGAT призвал жителей лагерей покинуть свои дома на время проведения операции. Координационный центр также призвал не приближаться к территории проведения операции и других жителей сектора Газа до официального заявления ЦАХАЛ о ее завершении.