Израиль начал военную операцию в центральной части сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в центральной части сектора Газа за «желтой линией». Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на координационный центр действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT).
«Армия обороны Израиля начала военную операцию, направленную на уничтожение террористической инфраструктуры в центральной части сектора Газа, в районе, прилегающем к "Желтой линии", в частности, в блоках 660, 661», – говорится в заявлении COGAT.
Операция будет проведена в районе лагерей для палестинских беженцев Бурейдж и Нусейрат. COGAT призвал жителей лагерей покинуть свои дома на время проведения операции. Координационный центр также призвал не приближаться к территории проведения операции и других жителей сектора Газа до официального заявления ЦАХАЛ о ее завершении.
9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна отвергает документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. Он добавил, что ЦАХАЛ не начнет выводить войска, пока палестинская группировка «Хамас» не будет полностью разоружена и продолжит операции по устранению угроз израильским военнослужащим и гражданам страны.
10 октября президент Палестины Махмуд Аббас перенес президентские и парламентские выборы на 2027 г. Решение приняли после заседания исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) и консультаций с палестинскими фракциями. Среди причин переноса в документе перечислены продолжающиеся израильские военные атаки, расширение поселений и вторжения на Западный берег, включая Восточный Иерусалим, отсутствие прогресса в восстановлении и незавершенный вывод израильских войск.