Палестина перенесла президентские и парламентские выборы на 2027 год
В Палестине перенесли проведение президентских и парламентских выборов, сообщает агентство WAFA. Президент Палестины Махмуд Аббас 10 октября издал указ о проведении одновременных президентских и парламентских выборов 11 сентября 2027 г.
Предыдущий указ, назначавший парламентские выборы на 28 ноября 2026 г., отменен. Согласно новому документу, палестинцы в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа должны участвовать в свободных и прямых выборах, чтобы одновременно избрать президента Палестины и членов Палестинского законодательного совета.
По данным издания, решение приняли после заседания исполнительного комитета организации освобождения Палестины (ООП) и консультаций с палестинскими фракциями. Среди причин переноса в документе перечислены продолжающиеся израильские военные атаки, расширение поселений и вторжения на Западный берег, включая Восточный Иерусалим. Отдельно указаны ограничения на свободу передвижения и удержание Израилем палестинских клиринговых доходов, создающие экономические и административные проблемы. Что касается Газы, указ ссылается на исключительную гуманитарную обстановку, невыполнение договоренностей о развертывании международных сил в соответствии с Резолюцией 2803 СБ ООН, отсутствие прогресса в восстановлении и незавершенный вывод израильских войск.
Основной закон Палестинской администрации предусматривает избираемого президента и законодательный совет. С 2006 г. национальные выборы на Западном берегу и в секторе Газа не проводились.
31 июля президент США Дональд Трамп заявил о достижении в рамках организованного им «Совета мира» «исторического соглашения» о «полном разоружении» радикальной палестинской группировки «Хамас» и других группировок в секторе Газа.
В январе Аббас прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отмечал в ходе встречи, что одной из ключевых тем являются вопросы безопасности. По словам Путина, Россия по просьбе Аббаса оказывала помощь сектору Газа – было 32 гуманитарные операции, входе которых в страну было направлено свыше 800 т грузов.