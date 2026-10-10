Палестина перенесла президентские и парламентские выборы на 2027 год

По данным издания, решение приняли после заседания исполнительного комитета организации освобождения Палестины (ООП) и консультаций с палестинскими фракциями. Среди причин переноса в документе перечислены продолжающиеся израильские военные атаки, расширение поселений и вторжения на Западный берег, включая Восточный Иерусалим. Отдельно указаны ограничения на свободу передвижения и удержание Израилем палестинских клиринговых доходов, создающие экономические и административные проблемы. Что касается Газы, указ ссылается на исключительную гуманитарную обстановку, невыполнение договоренностей о развертывании международных сил в соответствии с Резолюцией 2803 СБ ООН, отсутствие прогресса в восстановлении и незавершенный вывод израильских войск.