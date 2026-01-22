В Кремле проходят переговоры Владимира Путина и Махмуда Аббаса

Одной из ключевых тем являются вопросы безопасности, сказал Путин. По его словам, Россия по просьбе Аббаса оказывала помощь сектору Газа – всего было 32 гуманитарные операции, и свыше 800 т грузов было направлено в страну. «И конечно, обсудим сегодня ситуацию, которая на данный момент времени сложилась и в секторе Газа, и в Палестине в целом, на израильско-палестинском треке», – отметил Путин. Он напомнил свои вчерашние слова о том, что Россия готова направить $1 млрд из замороженных в США российских средств в «Совет мира» на восстановление сектора Газа. «Думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», – сказал президент.