В Кремле проходят переговоры Владимира Путина и Махмуда Аббаса

В Кремле проходят переговоры Владимира Путина и Махмуда АббасаВ повестке обсуждения в том числе инициатива Дональда Трампа о «Совете мира»
В Кремле 22 января состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Переговоры проходят на фоне обсуждений инициативы президента США Дональда Трампа.
Путин в протокольной части встречи напомнил, что еще в 1988 г. СССР признал Палестину как государство и придерживается такой же позиции и сегодня. «Наше отношение к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке носят принципиальный, неконъюнктурный характер. Исходим из того, что только образование и полноценное функционирование палестинского государства может привести к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта», – подчеркнул президент.
Одной из ключевых тем являются вопросы безопасности, сказал Путин. По его словам, Россия по просьбе Аббаса оказывала помощь сектору Газа – всего было 32 гуманитарные операции, и свыше 800 т грузов было направлено в страну. «И конечно, обсудим сегодня ситуацию, которая на данный момент времени сложилась и в секторе Газа, и в Палестине в целом, на израильско-палестинском треке», – отметил Путин. Он напомнил свои вчерашние слова о том, что Россия готова направить $1 млрд из замороженных в США российских средств в «Совет мира» на восстановление сектора Газа. «Думаю, что это вполне возможно. Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», – сказал президент.
Палестину и Россию уже более 50 лет связывает «крепкая дружба», заявил Аббас: «Россия исторически поддерживает, стоит рядом с палестинским народом на политическом, дипломатическом уровне. Что касается экономической поддержки, финансовой помощи, она имеет большое значение и большой объем». По словам Аббаса, Палестина сильно пострадала «во время израильской оккупации». Численность убитых и раненых в секторе Газа достигла 260 000 человек, «еще тысячи и тысячи раненых на Западном берегу», почти полностью разрушен сектор Газа, в частности на 85% – инфраструктура, перечислил лидер Палестины.
Аббас подчеркнул, что Палестина выступает против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы палестинской территории: «Нам приходится сейчас жить в палатках. Эти палатки смывает дождь, они подвергаются разрушениям, размывает землю. Но тем не менее нас не заставят уйти с нашей земли». По его словам, Палестина надеется с помощью и поддержкой России добиться мира, который бы строился на основе решений ООН и международно-правовых резолюций.
«Россия – наш друг на протяжении более пяти десятилетий, мы каждый раз приезжаем в вашу замечательную страну и при каждой возможности, будь это летом, будь это зимой, в снег или в дождь, мы чувствуем, что часть наших сердец вместе с вами, что нас связывает духовная связь. Москва – как наш второй дом. Мы здесь среди наших друзей», – завершил выступление в открытой части встречи Аббас.
Переговоры Путина и Аббаса сначала прошли в составе делегаций, а затем продолжились тет-а-тет в формате рабочего завтрака. Поздно вечером 22 января Владимир Путин примет в Кремле спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, где будет кроме конфликта на Украине обсуждаться и тема «Совета мира». Прошлая встреча Путина с ними в Кремле проходила 2 декабря.
На двусторонних переговорах Путин и Аббас главным образом сделают акцент на обсуждении будущего палестинской государственности на фоне формирующейся новой региональной конфигурации после создания «Совета мира», говорит замдиректора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. В региональной повестке возникают вопросы, какие теперь инструменты будут использоваться для управления сектором Газа, как деятельность Палестинской национальной администрации и нового технократического правительства в анклаве будет согласовываться с работой «Совета мира» и подотчетных им институтов, отмечает эксперт. «Наверняка главы государств еще обсудят проблему безопасности Газы и запланированного размещения в регионе международных сил безопасности», – добавляет он.
В этих условиях палестинская сторона пытается заручиться политической поддержкой Москвы, особенно в контексте нескрываемой произраильской позиции Вашингтона, заметил Васильев. Российское руководство, в свою очередь, традиционно выступает за активизацию Организации освобождения Палестины (ООП, единственного признанного представителя палестинцев на международной арене в палестинском вопросе, и считает необходимым сплочение всех палестинских организаций ради усиления их позиций в потенциальном диалоге с Израилем.
Готовность России выделить $1 млрд в фонд «Совета мира» говорит о потенциальном желании российской стороны участвовать в этом институте, полагает Васильев. «В целом, Москва поддерживает любые усилия международных организаций, направленные на обеспечение международной безопасности. В этом смысле Путин позитивно расценил американскую инициативу», – сказал востоковед.
Дональд Трамп в начале этого года предложил создать «Совет мира» для управления сектором Газа, позже стало известно, что организация будет расширена и на другие регионы конфликтов. На Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января был подписан устав организации. Подписаниями стали 19 стран, в том числе США, Армения, Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан, Саудовская Аравия, Индонезия и др. Приглашение на вступление в организацию было направлено 50 странам, в том числе России. Путин 21 января сказал, что МИД изучает документы, которые поступили по поводу участия в «Совете мира», а также проводит консультации со стратегическими партнерами, после чего Россия примет решение. Но еще до решения вопроса об участии в составе организации Россия готова направить в нее $1 млрд из замороженных в США российских активов. Именно такую сумму Трамп называл взносом в организацию, чтобы страна могла получить в ней статус постоянного члена.