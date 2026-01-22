Газета
Путин на встрече с Аббасом объявил о готовности направить $1 млрд в «Совет мира»

Сейчас эти средства заблокированы в США
Ведомости

Россия готова направить в созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

«Мы готовы направить $1 млрд в эту новую структуру "Совета мира", прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа», – сказал он.

21 января Путин заявил, что российская сторона готова направить «Совету мира» по управлению сектором Газа $1 млрд из замороженных российских активов. Всего в США заморожено около $5 млрд, большая часть из $300 млрд заблокирована в Европе.

Песков разъяснил позицию России по замороженным активам

Политика / Международные отношения

О том что тема отправки $1 млрд будет обсуждаться на встрече с Аббасом, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что Россия «всегда была большим другом Палестины» и прилагала усилия для урегулирования на Ближнем Востоке.

Песков уточнил в ходе брифинга, что пока непонятна юридическая сторона передачи средств в «Совет мира». По словам Пескова, в этом случае потребуется разблокировка активов и «определенные действия» со стороны США.

