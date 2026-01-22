Газета
Путин обсудит с президентом Палестины отправку средств на гумпомощь

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретится 22 января с главой Палестины Махмудом Аббасом, лидеры могут обсудить отправку российских средств, удерживаемых в США, на гуманитарные цели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле состоятся российско-палестинские переговоры, затем они продолжатся в формате рабочего завтрака один на один – Путин и Аббас. Конечно же, главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях», – сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что Россия «всегда была большим другом Палестины» и прилагала усилия для ближневосточного урегулирования. В частности, 21 января Путин объявил о готовности выделить через «Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом, $1 млрд из арестованных в США активов на гуманитарные цели: «Путин вчера сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом».

Зачем президент Палестины посещает Москву

Политика / Международные новости

Встреча Путина и Аббаса пройдет на фоне утверждения «Совета мира» по сектору Газа. Президент РФ говорил, что Москва сможет принять решение об участии в инициативе США после консультаций с партнерами.

Аббас рассматривает возможность вовлечения российской стороны в качестве балансира американского влияния для укрепления позиций Палестины в потенциальном палестино-израильском диалоге, говорил «Ведомостям» президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

