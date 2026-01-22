Путин обсудит с президентом Палестины отправку средств на гумпомощь

Представитель Кремля заявил, что Россия «всегда была большим другом Палестины» и прилагала усилия для ближневосточного урегулирования. В частности, 21 января Путин объявил о готовности выделить через «Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом, $1 млрд из арестованных в США активов на гуманитарные цели: «Путин вчера сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом».