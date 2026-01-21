Путин: РФ готова направить «Совету мира» $1 млрд из замороженных активов
Российская сторона готова направить «Совету мира» президента США Дональда Трампа по управлению сектором Газа $1 млрд из замороженных российских активов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о необходимости государств заплатить $1 млрд за участие в «Совете мира» – вранье. По мнению белорусского лидера, источники этих сведений «в очередной раз опростоволосились». Он призвал их «просто <...> читать документ» и опроверг необходимость платить деньги.
О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер и др.
19 января в Кремле сообщили, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 января говорил, что Россия пока не знает всех деталей «Совета мира». «Касается ли это только Газы, или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов», – сказал Песков. Он отметил, что Москва надеется получить «на них ответы» в ходе переговоров с США.