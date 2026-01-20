Песков: Россия не знает всех деталей «Совета мира»
Россия пока не знает всех деталей «Совета мира» президента США Дональда Трампа, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Касается ли это только Газы, или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов», – сказал Песков. Он отметил, что Москва надеется получить «на них ответы» в ходе переговоров с США.
20 января министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва получила конкретные предложения и проект устава «Совета мира» по сектору Газа.
19 января в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Президент США Дональд Трамп подтвердил приглашение.
16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.