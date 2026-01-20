Трамп подтвердил приглашение Путину в Совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российский лидер Владимир Путин был приглашен в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщает Reuters.
«Путин был приглашен присоединиться к Совету мира [по Газе], – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. The Guardian после этого писало, что приглашение Путину вступить в «Совет мира» вызывает еще больше вопросов о предполагаемой повестке дня «Совета».
Президент США также направил приглашения лидерам Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, Канады и Таиланда. 19 января пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков сообщил, что получено личное обращение Трампа к президенту страны Александру Лукашенко с предложением стать учредителем «Совета мира».