Трамп подтвердил приглашение Путину в Совет мира по Газе

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. The Guardian после этого писало, что приглашение Путину вступить в «Совет мира» вызывает еще больше вопросов о предполагаемой повестке дня «Совета».