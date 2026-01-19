Газета
Главная / Политика /

Белоруссия получила предложение США стать учредителем «Совета мира»

Ведомости

Белоруссия получила личное обращение президента США Дональда Трампа к президенту страны Александру Лукашенко с предложением стать учредителем «Совета мира», сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. Его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Как сказал Варанков, предложение касается участия Белоруссии в урегулировании ситуации в секторе Газа и дальнейшего продвижения глобальных миротворческих инициатив. «Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь <...> как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира», – отметил представитель МИД.

В Минске рассматривают это предложение как признание личных заслуг и международного авторитета Лукашенко. Белорусская сторона готова принять участие в деятельности «Совета мира», рассчитывая, что организация сможет расширить свои полномочия и участвовать в урегулировании любых международных конфликтов, способствуя построению «новой архитектуры безопасности».

Сможет ли Совет мира Дональда Трампа заменить ООН

Политика / Международные новости

19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что российский лидер Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа.

16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Вашингтон направил приглашение принять участие в «Совете мира» лидерам 50 стран, в частности Аргентины, Канады, Франции, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также получил приглашение. 

