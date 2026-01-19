Белоруссия получила предложение США стать учредителем «Совета мира»

Как сказал Варанков, предложение касается участия Белоруссии в урегулировании ситуации в секторе Газа и дальнейшего продвижения глобальных миротворческих инициатив. «Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь <...> как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира», – отметил представитель МИД.