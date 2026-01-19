Трамп пригласил Токаева в Совет мира по Газе

18 января Bloomberg писал, что администрация Трампа запрашивает не менее $1 млрд у стран, желающих получить постоянное место в его новом «Совете мира» по Газе. По проекту устава организации, председателем совета станет Трамп. Он будет единолично решать, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов, но окончательное утверждение останется за председателем.