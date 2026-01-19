Трамп пригласил Токаева в Совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп пригласил Казахстан и президента республики Касым-Жомарта Токаева в Совет мира по Газе. Об этом пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай сообщил Tengrinews.
По его словам, Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а «Казахстан – стать одним из государств-учредителей». В ответ Токаев направил Трампу письмо с согласием и выражением благодарности.
Желдибай также отметил, что Токаев подтвердил стремление Казахстана «внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности».
18 января Bloomberg писал, что администрация Трампа запрашивает не менее $1 млрд у стран, желающих получить постоянное место в его новом «Совете мира» по Газе. По проекту устава организации, председателем совета станет Трамп. Он будет единолично решать, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов, но окончательное утверждение останется за председателем.