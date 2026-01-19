Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп пригласил Путина в Совет мира

Кремль сейчас изучает это предложение
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский глава Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав Совета мира по сектору Газа.

«В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», – подчеркнул представитель Кремля.

16 января Белый дом представил состав Совета мира по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет американский глава Дональд Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Сможет ли Совет мира Дональда Трампа заменить ООН

Политика / Международные новости

Вашингтон направил приглашение принять участие в Совете мира лидерам 50 стран, в частности Аргентины, Канады, Франции, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также получил приглашение. 18 января Bloomberg сообщил, что администрация Трампа запрашивает более $1 млрд у государств, желающих получить постоянное место в совете.

По данным Financial Times, США собираются предложить расширить деятельность Совета мира по сектору Газа на другие горячие точки, включая Украину.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её