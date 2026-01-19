Трамп пригласил Путина в Совет мира

Вашингтон направил приглашение принять участие в Совете мира лидерам 50 стран, в частности Аргентины, Канады, Франции, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также получил приглашение. 18 января Bloomberg сообщил, что администрация Трампа запрашивает более $1 млрд у государств, желающих получить постоянное место в совете.