Трамп пригласил Путина в Совет мира

Трамп пригласил Путина в Совет мираКремль сейчас изучает это предложение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский глава Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав Совета мира по сектору Газа.
«В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», – подчеркнул представитель Кремля.
16 января Белый дом представил состав Совета мира по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Председателем совета будет американский глава Дональд Трамп. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит экс-заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат.
Вашингтон направил приглашение принять участие в Совете мира лидерам 50 стран, в частности Аргентины, Канады, Франции, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции и Израиля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также получил приглашение. 18 января Bloomberg сообщил, что администрация Трампа запрашивает более $1 млрд у государств, желающих получить постоянное место в совете.
По данным Financial Times, США собираются предложить расширить деятельность Совета мира по сектору Газа на другие горячие точки, включая Украину.