В «Совет мира» по Газе вошли спецпосланник Трампа и госсекретарь
Белый дом опубликовал состав «Совета мира» по Газе. В него вошли, в том числе, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, говорится в публикации.
Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) сектором Газа возглавит бывший замминистра Палестинской национальной администрации Али Шаат. Он будет курировать восстановление основных государственных услуг, реконструкцию гражданских институтов и стабилизацию повседневной жизни в Газе. Председателем «Совета мира» указан президент США Дональд Трамп.
В состав исполнительного совета вошли также экс-премьер Великобритании Тони Блэр, зять президента США Джаред Кушнер, американский бизнесмен Марк Роуэн, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль, глава Всемирного банка Аджай Банга.
Financial Times со ссылкой на источники писала в декабре, что бывший британский премьер Блэр исключен из списка претендентов на членство в совете по Газе из-за возражений арабских и мусульманских государств. Однако доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов говорил «Ведомостям», что, несмотря на плохую репутацию у жителей арабских государств, Блэр имеет большой опыт в ближневосточных делах и изнутри понимает ситуацию в регионе. The Times со ссылкой на источник писала, что в состав совета мог войти нынешний премьер Британии Кир Стармер.