В «Совет мира» по Газе вошли спецпосланник Трампа и госсекретарь

Financial Times со ссылкой на источники писала в декабре, что бывший британский премьер Блэр исключен из списка претендентов на членство в совете по Газе из-за возражений арабских и мусульманских государств. Однако доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов говорил «Ведомостям», что, несмотря на плохую репутацию у жителей арабских государств, Блэр имеет большой опыт в ближневосточных делах и изнутри понимает ситуацию в регионе. The Times со ссылкой на источник писала, что в состав совета мог войти нынешний премьер Британии Кир Стармер.