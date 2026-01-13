Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Стармер может войти в «Совет мира» по Газе

Ведомости

Британский премьер-министр Кир Стармер может войти в «Совет мира» по управлению сектором Газа. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в канцелярии премьера.

Официального приглашения Стармеру направлено не было, сообщил собеседник газеты. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются и окончательное решение пока не принято.

Президент США Дональд Трамп может огласить состав «Совета мира» уже на этой неделе, пишет издание.

Financial Times со ссылкой на источники писала в декабре 2025 г., что экс-премьер Великобритании Тони Блэр исключен из списка претендентов на членство в еще не созданном «Совете мира» из-за возражений арабских и мусульманских государств. Это связано с участием британской армии в коалиции западных государств во главе с США во время их вторжения в Ирак в 2003 г.

Блэра на пост члена «Совете мира» выдвинул Трамп. Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов говорил «Ведомостям», что, несмотря на плохую репутацию у жителей арабских государств, Блэр имеет большой опыт в ближневосточных делах и изнутри понимает ситуацию в регионе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте