Стармер может войти в «Совет мира» по Газе
Британский премьер-министр Кир Стармер может войти в «Совет мира» по управлению сектором Газа. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в канцелярии премьера.
Официального приглашения Стармеру направлено не было, сообщил собеседник газеты. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются и окончательное решение пока не принято.
Президент США Дональд Трамп может огласить состав «Совета мира» уже на этой неделе, пишет издание.
Financial Times со ссылкой на источники писала в декабре 2025 г., что экс-премьер Великобритании Тони Блэр исключен из списка претендентов на членство в еще не созданном «Совете мира» из-за возражений арабских и мусульманских государств. Это связано с участием британской армии в коалиции западных государств во главе с США во время их вторжения в Ирак в 2003 г.
Блэра на пост члена «Совете мира» выдвинул Трамп. Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов говорил «Ведомостям», что, несмотря на плохую репутацию у жителей арабских государств, Блэр имеет большой опыт в ближневосточных делах и изнутри понимает ситуацию в регионе.