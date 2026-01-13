Стармер может войти в «Совет мира» по Газе

Financial Times со ссылкой на источники писала в декабре 2025 г., что экс-премьер Великобритании Тони Блэр исключен из списка претендентов на членство в еще не созданном «Совете мира» из-за возражений арабских и мусульманских государств. Это связано с участием британской армии в коалиции западных государств во главе с США во время их вторжения в Ирак в 2003 г.