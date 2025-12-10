Сможет ли «Совет мира» установить мир в секторе Газа

Перспективы работы «Совета мира» в Газе туманны, полагает Гасанов. Во-первых, перед его запуском в регионе нужно обеспечить хотя бы устойчивый режим прекращения огня с инструментом контроля над исполнением соглашения о перемирии, чего на данный момент не происходит. Во-вторых, в предложенном виде палестинцы вряд ли согласятся на создание над собой внешнего управления. «Уже был опыт такой работы в период британского мандата Палестины в XX в., который привел к нескончаемой череде палестино-израильских конфликтов. К тому же «Совет мира» с первых дней рискует столкнуться с кризисом легитимности среди местного населения, из-за чего он не сможет эффективно работать», – напомнил эксперт.