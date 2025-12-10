Сможет ли «Совет мира» установить мир в секторе Газа

Сможет ли «Совет мира» установить мир в секторе ГазаПод давлением арабских стран в его состав не войдет экс-премьер Великобритании Тони Блэр
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр исключен из списка претендентов на членство в еще не созданном «Совете мира» американского президента Дональда Трампа для управления сектором Газа из-за возражений арабских и мусульманских государств. Поводом для этого стало участие британской армии в коалиции западных государств во главе с США во время их вторжения в Ирак в 2003 г., когда Блэр занимал пост главы правительства, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Кроме того, мусульманские посредники опасаются, что после создания международного органа местные палестинцы будут вытеснены из структур управления анклавом.
На момент объявления американского плана из 20 пунктов по прекращению огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа в октябре Блэр был единственным потенциальным кандидатом в «Совет мира». В то время Трамп назвал бывшего британского премьера «смелым человеком», хотя он и тогда предположил, что это назначение может встретить сопротивление со стороны неких сил. А Блэр, в свою очередь, назвал предложение президента США «смелым и разумным» и дал понять, что не против участвовать в этой инициативе.
Предполагается, что «Совет мира» будет создан ко второму этапу перемирия для надзора за независимым технократическим правительством в анклаве без участия исламистов группировки «Хамас», которое также предстоит еще сформировать. Состав, ясный функционал и структура новых органов пока не известны. Трамп анонсировал переход мирного процесса в Газе в следующую фазу к концу декабря, писало издание Axios.
Несмотря на исключение из списка претендентов, Блэр может сохранить роль в будущих структурах управления сектором Газа, включая исполнительный комитет вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером и советником американского лидера Стивом Уиткоффом, а также высокопоставленными чиновниками из арабских и западных государства, рассказал собеседник FT: «Он [Блэр] нравится американцам и израильтянам».
Блэр с 2007 г. занимал должность посланника «квартета» (формат из США, ЕС, ООН, России) на Ближнем Востоке, и во время первого срока президентства Трампа он вместе с Кушнером принимал участие в разработке американских мирных инициатив для региона.
Несмотря на плохую репутацию у жителей арабских государств, Блэр имеет большой опыт в ближневосточных делах и изнутри понимает ситуацию в регионе, говорит доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Кроме этого, продолжает эксперт, экс-премьер тесно контактирует с советниками американского президента по Ближнему Востоку, а также с правительствами богатых арабских монархий, поэтому Трамп изначально выдвинул Блэра на пост «Совета мира».
Хотя исполнительный комитет «Совета мира» изначально не упоминался в плане Трампа, новая власть, вероятно, будет координировать деятельность «Совета мира» и палестинского технократического правительства, которому поручено ежедневное управление сектором. Возглавит же исполнительный комитет, скорее всего, бывший посланник ООН и министр обороны Болгарии Николай Младенов, сообщили изданию два человека, участвующих в подготовке послевоенного устройства Газы. В период с 2015 по 2020 г. он занимал пост специального посланника ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке, часто выступая посредником между Израилем и «Хамас».
Перспективы работы «Совета мира» в Газе туманны, полагает Гасанов. Во-первых, перед его запуском в регионе нужно обеспечить хотя бы устойчивый режим прекращения огня с инструментом контроля над исполнением соглашения о перемирии, чего на данный момент не происходит. Во-вторых, в предложенном виде палестинцы вряд ли согласятся на создание над собой внешнего управления. «Уже был опыт такой работы в период британского мандата Палестины в XX в., который привел к нескончаемой череде палестино-израильских конфликтов. К тому же «Совет мира» с первых дней рискует столкнуться с кризисом легитимности среди местного населения, из-за чего он не сможет эффективно работать», – напомнил эксперт.