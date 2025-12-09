«Хамас» согласен разоружиться

Позиция членов политбюро «Хамас» не всегда тождественна мнению командиров подразделений непосредственно в Газе, замечает программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Это было особенно заметно во время печально известных событий 7 октября 2023 г., когда не все руководство движения было поставлено в известность о грядущем нападении исламистов на Израиль, напомнил эксперт. «Поэтому я бы не стал рассматривать заявления палестинцев в интервью западным агентствам как единую позицию «Хамас». Руководство движения, конечно, может объявить о разоружении, но ряд командиров на местах со своей стороны могут саботировать это решение. По некоторым оценкам, численность вооруженных боевиков может составлять 15 000 человек», – объяснил эксперт.