«Хамас» согласен разоружиться

«Хамас» согласен разоружитьсяЕсли Израиль запустит процесс создания палестинского государства
Палестинская радикальная группировка «Хамас» готова сложить оружие, при условии что Израиль запустит политический процесс, ведущий к созданию независимого палестинского государства, заявил 7 декабря в интервью Associated Press (AP) член политбюро движения Бассем Наим. До сих пор движение отказывалось даже обсуждать вопрос о разоружении, хотя эта проблема – одно из основных условий мирного плана, предложенного в октябре президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, представитель исламистов предложил израильской стороне заключить новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять, семь или 10 лет.
«Это время необходимо использовать серьезно и комплексно <...> Мы можем говорить о заморозке или хранении арсенала, при условии что палестинцы гарантируют, что не будут его использовать в период действия режима прекращения огня», – добавил Наим.
Еще он подчеркнул, что «Хамас» не поддержит развертывание в Газе международных сил безопасности – другой пункт мирного плана Трампа. Вместо этого представитель исламистов предложил разместить вдоль границ анклава миротворческие силы ООН. «Однако мы не согласны с тем, чтобы этим силам был предоставлен мандат на проведение самостоятельных операций на палестинской территории», – подчеркнул чиновник.
План Трампа предполагает развертывание в Газе международных сил безопасности на втором этапе соглашения о перемирии при одновременном выводе израильской армии из сектора за исключением узкого периметра (сейчас Израиль контролирует 53% территории анклава).
Также Наим сообщил о достижении договоренностей между «Хамас» и Палестинской национальной администрацией (ПНА; контролируется ФАТХ, конкурирующей с «Хамас» организацией) о формировании технократического правительства в секторе Газа, согласно которым его должен возглавить представитель ПНА, проживающий на Западном берегу реки Иордан, но родом из Газы. АР со ссылкой на источники в «Хамас» написало, что им может стать министр здравоохранения Маджид Абу Рамадан.
Вместе с Наимом аналогичные предложения высказал также лидер «Хамас» в секторе Газа Халиль аль-Хайи агентству AFP. Правда, глава исламистов Халед Машаль на конференции в Стамбуле, напротив, заявил, что движение оставляет за собой право на самозащиту, в том числе силовым способом.
«Хамас» пока не собирается разоружаться, вместо этого он демонстративно развернул свои вооруженные патрули в секторе Газа, замечает востоковед Руслан Сулейманов (признан в России иностранным агентом). Максимум, на что сейчас готовы пойти исламисты, – поделиться своими полномочиями в анклаве с другими палестинскими фракциями в рамках нового коллективного органа управления в регионе, полагает эксперт: «Очевидно, тогда «Хамас» сможет претендовать на самые значимые позиции в новом правительстве в Газе, что не устроит других палестинцев. Поэтому риск возобновления боевых действий сохраняется».
Позиция членов политбюро «Хамас» не всегда тождественна мнению командиров подразделений непосредственно в Газе, замечает программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Это было особенно заметно во время печально известных событий 7 октября 2023 г., когда не все руководство движения было поставлено в известность о грядущем нападении исламистов на Израиль, напомнил эксперт. «Поэтому я бы не стал рассматривать заявления палестинцев в интервью западным агентствам как единую позицию «Хамас». Руководство движения, конечно, может объявить о разоружении, но ряд командиров на местах со своей стороны могут саботировать это решение. По некоторым оценкам, численность вооруженных боевиков может составлять 15 000 человек», – объяснил эксперт.
С начала перемирия в Газе представители Катара, Турции (выступают посредниками помимо США и Египта) проводят переговоры с израильской стороной по поводу условий демилитаризации Газы. Как написала 8 декабря газета «Едиот ахронот» со ссылкой на израильского чиновника, Доха и Анкара предлагают сдачу оружия боевиками «Хамас» либо представителям ПНА, либо неким международным структурам. Кроме этого они рассчитывают установить двухлетнюю отсрочку для разоружения исламистов, но израильтяне отвергают это предложение и настаивают на сроке в несколько месяцев.
Предложенные «Хамас» и посредниками условия прекращения конфликта вряд ли приемлемы для Израиля, полагает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее мнению, любой переходный период почти наверняка будет использован исламистами для укрепления своей боевой мощи. «Новые условия не так принципиально отличаются от предыдущих перемирий после эскалаций: согласие на них фактически равноценно возвращению к предыдущему статус-кво с периодическими вспышками насилия. Чем длительнее будет период прекращения огня, тем сложнее будет проводить разоружение палестинских радикалов», – говорит Самарская.
На этом фоне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Иерусалиме 7 декабря заявил, что он планирует в конце этого месяца обсудить с Трампом реализацию второго этапа в секторе Газа, в частности развертывания в регионе международных сил безопасности.
О планах Трампа объявить о переходе мирного процесса в Газе во вторую фазу до католического Рождества, 25 декабря, писал Axios 4 декабря со ссылкой на два источника в Белом доме. По данным издания, американский президент хочет перехода к этому моменту к следующему этапу, чтобы «избежать скатывания к войне».
США и другие международные посредники пока заинтересованы в продолжении мирного процесса, из-за чего Израилю, вероятно, придется смириться с присутствием «Хамас» в Газе, говорит Сулейманов. «В таком случае еврейское государство продолжит держать свои войска в анклаве, а нынешний статус-кво продержится еще неопределенное время», – допустил эксперт.
Формальный переход ко второй фазе возможен, однако его практическая реализация находится под вопросом, считает Самарская. Пока более вероятно сохранение нового статус-кво с израильским присутствием по периметру Газы между границей сектора и «желтой линией», объяснила политолог.