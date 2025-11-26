Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ООН оценила восстановление Газы более чем в $70 млрд

Ведомости

Восстановление сектора Газа после войны обойдется более чем в $70 млрд и может занять несколько десятилетий, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пишет The Guardian.

По оценке агентства, 2,3 млн жителей анклава столкнулись с «крайней, многомерной нищетой». Экономика Газы в 2023–2024 гг. сократилась на 87%, а ВВП на душу населения снизился до $161, что считается одним из самых низких показателей в мире.

«К концу 2024 г. палестинский ВВП вернулся на уровень 2010 г., а ВВП на душу населения – на уровень 2003 г.», – говорится в докладе.

Даже при значительной международной помощи, отмечают в ООН, возвращение экономики к уровню, предшествовавшему октябрю 2023 г., может занять десятилетия.

17 ноября «Ведомости» писали, что администрация Белого дома готова отказаться от разоружения радикальной палестинской группировки «Хамас». Основная причина – трудности с созданием международных сил безопасности, которые по плану президента Дональда Трампа должны обеспечить демилитаризацию сектора Газа. Вместо этого американцы планируют сосредоточиться на восстановлении части территории анклава под контролем израильской армии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь