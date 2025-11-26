ООН оценила восстановление Газы более чем в $70 млрд
Восстановление сектора Газа после войны обойдется более чем в $70 млрд и может занять несколько десятилетий, говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пишет The Guardian.
По оценке агентства, 2,3 млн жителей анклава столкнулись с «крайней, многомерной нищетой». Экономика Газы в 2023–2024 гг. сократилась на 87%, а ВВП на душу населения снизился до $161, что считается одним из самых низких показателей в мире.
«К концу 2024 г. палестинский ВВП вернулся на уровень 2010 г., а ВВП на душу населения – на уровень 2003 г.», – говорится в докладе.
Даже при значительной международной помощи, отмечают в ООН, возвращение экономики к уровню, предшествовавшему октябрю 2023 г., может занять десятилетия.
17 ноября «Ведомости» писали, что администрация Белого дома готова отказаться от разоружения радикальной палестинской группировки «Хамас». Основная причина – трудности с созданием международных сил безопасности, которые по плану президента Дональда Трампа должны обеспечить демилитаризацию сектора Газа. Вместо этого американцы планируют сосредоточиться на восстановлении части территории анклава под контролем израильской армии.