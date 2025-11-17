США готовы отказаться от разоружения «Хамаса» ради восстановления части Газы

США готовы отказаться от разоружения «Хамаса» ради восстановления части ГазыНо этот план натолкнулся на сопротивление со стороны Израиля
Администрация Белого дома готова отказаться от разоружения радикальной палестинской группировки «Хамас». Основная причина – трудности с созданием международных сил безопасности, которые по плану президента Дональда Трампа должны обеспечить демилитаризацию сектора Газа. Вместо этого американцы планируют сосредоточиться на восстановлении части территории анклава под контролем израильской армии, пишут израильские СМИ со ссылкой на источники.
Развертывание международных сил безопасности в Газе – одно из основных условий соглашения о перемирии между Израилем и «Хамас». Но после окончания боевых действий 10 октября стороны до сих пор находятся на первом этапе. А переговоры о запуске последующих стадий, предполагающих в том числе формирование временного технократического правительства в анклаве под надзором международного «Совета мира» во главе с Трампом, зашли в тупик из-за разногласий по поводу разоружения палестинских радикалов и будущих политических институтов Газы.
Как передает израильский телеканал Channel 13, американские власти решили запустить процесс восстановления Газы, минуя другие спорные вопросы, как «временную меру», чем вызвали негодование израильской стороны, сообщил телеканалу источник в израильских силах безопасности: «Никакого восстановления [Газы] без демилитаризации. Это противоречит плану Трампа. «Хамас» будет разоружен».
Поэтому израильское руководство рассматривает вариант самостоятельного разоружения боевиков «Хамас», что потенциально может привести к возобновлению боевых действий в секторе Газа, передает телеканал i24News со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Отказ администрации Трампа от требования о немедленном разоружении «Хамас» вызван политическими, военными и гуманитарными обстоятельствами, замечает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Во-первых, американцам не удалось разоружить радикалов даже при тотальном военном давлении, а на фоне внутренней фрагментации движения и высокой его популярности среди жителей Газы сама возможность такого сценария выглядит все более утопичной. Во-вторых, продолжает эксперт, эти требования блокируют переговоры о восстановлении и открытии границ – без этого невозможна даже минимальная стабилизация региона.
Арабские страны, потенциальные участники соглашения, пока не готовы направить своих военных в Газу без соответствующего мандата, согласия самих палестинцев и четко прописанных функционала и территории развертывания международных сил безопасности. Кроме того, они опасаются, что эти военные подразделения впоследствии получат полномочия по управлению сектором, с чем не согласны арабские государства, писала газета The Guardian со ссылкой на источники.
Вероятность формирования международных сил безопасности для сектора Газа на данный момент крайне низка, продолжает Садыгзаде. Главная причина – отсутствие консенсуса среди ключевых международных игроков и нежелание большинства арабских стран брать на себя как военные, так и дипломатические риски, а также отказ Израиля видеть на своих границах вооруженные формирования с мандатом, который де-факто ограничит израильскую свободу действий.
Арабские государства не хотят нести экономические и военно-политические издержки от участия в стабилизации ситуации в Газе, соглашается программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его словам, они опасаются, что развертывание миротворческих сил может быть воспринято как подрыв перспективы создания независимого Палестинского государства.
В этих условиях США, по данным The Guardian, планируют начать реконструкцию Газы лишь на израильской стороне, что рискует привести к долгосрочному разделению сектора. Таким образом Вашингтон впоследствии попытается убедить местных палестинцев на подконтрольных «Хамас» территориях переселиться в «восстановленную зону», рассказал 14 ноября изданию неназванный американский чиновник.
США планируют представить проект резолюции по Газе на рассмотрение Совбеза ООН 16 ноября. Документ дублирует план Трампа, состоящий из 20 пунктов, и уже одобрен израильской стороной. Там, в частности, говорится о развертывании в секторе временных международных сил безопасности до 2027 г.
Параллельно с этим российские представители намерены выдвинуть альтернативу американской резолюции, которая не санкционирует создание «Совета мира». Хотя документ приветствует усилия Трампа по прекращению огня в Газе, он призывает определить конкретные модальности развертывания миротворческого контингента и гражданской администрации на территории сектора, которые соответствовали бы международным стандартам и способствовали бы прекращению насилия.
Восстановление Газы лишь на территории, которая находится под контролем израильской армии, отвечает интересам еврейского государства, по крайней мере в краткосрочной перспективе, говорит Бочаров. Теоретически Израиль при поддержке США в ближайшее время может начать демилитаризацию и последующую реконструкцию приграничного Рафаха и ряда других населенных пунктов, чтобы на этой территории создать «витрину». Кроме этого, для ослабления позиций «Хамас» израильские власти планируют сформировать на части территории анклава автономные органы местного самоуправления, но зависимые от еврейского государства, отмечает эксперт: «Впоследствии им будут переданы вопросы безопасности. Полагаю, сегодня США и Израиль пытаются реализовать этот план и по возможности придать ему международную легитимность. Сам процесс может занять долгие годы».