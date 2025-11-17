США готовы отказаться от разоружения «Хамаса» ради восстановления части Газы

Восстановление Газы лишь на территории, которая находится под контролем израильской армии, отвечает интересам еврейского государства, по крайней мере в краткосрочной перспективе, говорит Бочаров. Теоретически Израиль при поддержке США в ближайшее время может начать демилитаризацию и последующую реконструкцию приграничного Рафаха и ряда других населенных пунктов, чтобы на этой территории создать «витрину». Кроме этого, для ослабления позиций «Хамас» израильские власти планируют сформировать на части территории анклава автономные органы местного самоуправления, но зависимые от еврейского государства, отмечает эксперт: «Впоследствии им будут переданы вопросы безопасности. Полагаю, сегодня США и Израиль пытаются реализовать этот план и по возможности придать ему международную легитимность. Сам процесс может занять долгие годы».