Почему арабы отвергли план США по «Новой Газе»

Теоретически восстановлением Газы может заняться любая страна и международная организация – для этого нет никаких юридических препятствий, замечает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Другое дело, продолжает эксперт, доступ палестинцев к гуманитарной помощи ограничен либо небезопасной средой, либо физическими препятствиями со стороны Израиля. «Несомненно, Турция и богатые монархии Персидского залива в наибольшей мере заинтересованы в нормализации мирной жизни в Газе. Но арабские государства не хотят восстанавливать подконтрольные Израилю территории, чтобы Газа не повторила судьбу оккупированного Западного берега. Да и для начала восстановления пока еще не сложились подходящие условия на земле», – говорит эксперт.