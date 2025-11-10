Почему арабы отвергли план США по «Новой Газе»Они опасаются, что это приведет к долгосрочному расколу палестинского анклава
Арабские государства не поддержали предложение США о восстановлении сектора Газа лишь на части территории, контролируемой Израилем, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных арабских дипломатов. Собеседники газеты опасаются, что этот план рискует привести к долгосрочному разделу палестинского анклава. Поэтому потенциальные спонсоры пока намерены выделить средства на реализацию частичного восстановления сектора и сосредоточиться на гуманитарной помощи для контролируемых израильской армией районов.
В настоящее время Армия обороны Израиля контролирует порядка 53% сектора Газа. По условиям перемирия израильские военные должны покинуть эту территорию лишь после формирования в анклаве технократического переходного правительства под надзором международного «Совета мира» во главе с Дональдом Трампом и по мере развертывания там международных сил безопасности. По оценкам ООН, для восстановления сектора потребуется около $70 млрд.
Как передает FT, инициатива строительства «Новой Газы» в районах, контролируемых Армией обороны Израиля, принадлежит зятю американского президента Дональда Трампа и одному из архитекторов мирного плана в Газе – Джареду Кушнеру. По его словам, это позволит превратить этот регион в демилитаризованную зону, а палестинцам – перебраться в безопасное место, где они смогут найти работу и убежище. Кроме этого Кушнер уверен, что на израильской части Газы местные жители смогут увидеть альтернативу власти палестинской радикальной группировки «Хамас».
«Это выглядело бы катастрофически. Это выглядело бы так, будто мы строим для Израиля, а не для палестинцев. Мы не хотим, чтобы сектор Газа превратился в нечто среднее между войной и миром, а нынешняя ситуация стала новым статус-кво», – рассказал FT неназванный арабский дипломат. Он добавил, что ни одна арабская страна не выделит свои деньги для реализации этого сценария.
«Грядет столкновение между палестинцами, египтянами, катарцами, турками и США с Израилем, если Вашингтон продолжит поддерживать израильскую точку зрения по этому вопросу, что было бы совершенно возмутительно», – сказал другой собеседник издания. Кроме того, Каир беспокоит, что восстановление приграничных с Египтом районов в Газе побудит часть палестинцев переселиться в соседнюю арабскую страну, в чем египетские власти не заинтересованы.
Во время активной фазы боевых действий в секторе Газа ряд израильских должностных лиц и Трамп неоднократно говорили о необходимости переселения местных палестинцев за пределы региона, чтобы впоследствии превратить пустующую территорию в «ближневосточную Ривьеру».
О трудностях США с поиском спонсоров на восстановление Газы писало агентство Bloomberg 26 октября. По словам собеседника агентства, потенциальные доноры в лице Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара отказываются вкладывать свои деньги, пока не увидят четких гарантий безопасности в регионе, полного разоружения «Хамас» и долгосрочного плана по созданию независимой Палестины. Кроме этого эти страны сейчас испытывают финансовые трудности из-за снижения цен на нефть. В ближайшее время в Египте планируется проведение международной конференции по восстановлению Газы, где ожидается участие богатых государств Персидского залива и обсуждение объемов финансирования.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов не исключил вероятность реализации американских предложений по Газе. По его словам, теоретически богатые аравийские монархии готовы инвестировать в сектор при условии, если США и Израиль обеспечат стабильность в регионе, а также предоставят им выгодные финансово-экономические проекты на других направлениях, чтобы окупить эти расходы.
Потенциально арабские государства еще могут принять участие в восстановлении территории, контролируемой «Хамас», продолжает Долгов: «Но проблема упирается в готовность исламистов к разоружению. Возможно, под давлением США и арабских стран «Хамас» пойдет на уступки, если это не предполагает прекращения существования палестинского движения».
Теоретически восстановлением Газы может заняться любая страна и международная организация – для этого нет никаких юридических препятствий, замечает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Другое дело, продолжает эксперт, доступ палестинцев к гуманитарной помощи ограничен либо небезопасной средой, либо физическими препятствиями со стороны Израиля. «Несомненно, Турция и богатые монархии Персидского залива в наибольшей мере заинтересованы в нормализации мирной жизни в Газе. Но арабские государства не хотят восстанавливать подконтрольные Израилю территории, чтобы Газа не повторила судьбу оккупированного Западного берега. Да и для начала восстановления пока еще не сложились подходящие условия на земле», – говорит эксперт.