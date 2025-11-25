«Хамас» рассматривает предложение о трансформации в политическую партию

Один из лидеров движения за рубежом сообщил изданию, что эта инициатива не является прямым ответом на вопросы разоружения, а отражает необходимость адаптации к «политическому переходу в регионе». Он подчеркнул, что Израиль не смог ликвидировать «Хамас» военным путем, и движение стремится сохранить свое политическое влияние.