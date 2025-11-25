Газета
Политика

«Хамас» рассматривает предложение о трансформации в политическую партию

Ведомости

Палестинское движение «Хамас» инициировало внутреннее обсуждение возможного изменения своей политической стратегии и рассмотрения предложения о создании полноценной политической партии. Об этом пишет издание Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, группа лидеров «Хамаса» представила документ, в котором предлагается создать политическую структуру, способную участвовать в политической, экономической и социальной жизни, а также представляющую национальный исламский подход, аналогичный существующим палестинским партиям. Инициатива также предусматривает участие движения в Организации освобождения Палестины (ООП) и ее реформу в рамках «всеобъемлющего национального примирения».

Источники уточняют, что документ уже передан политбюро «Хамаса». Обсуждение происходит на фоне послевоенного анализа ситуации и изменений, вызванных израильской операцией и соглашением о прекращении огня.

Как резолюция Совбеза ООН повлияет на решение палестинской проблемы

Политика / Международные новости

Один из лидеров движения за рубежом сообщил изданию, что эта инициатива не является прямым ответом на вопросы разоружения, а отражает необходимость адаптации к «политическому переходу в регионе». Он подчеркнул, что Израиль не смог ликвидировать «Хамас» военным путем, и движение стремится сохранить свое политическое влияние.

Согласно источникам, вопрос сохранения вооруженного крыла также рассматривается. «Хамас» проводит консультации по этому поводу с Египтом, Катаром, Турцией и косвенно с США. Движение заявляет, что любые решения по вопросам сопротивления должны приниматься только в рамках общепалестинского соглашения и без участия Израиля или международных миссий по разоружению.

Источники отмечают, что «Хамас» сталкивается с давлением, в том числе со стороны союзников, согласиться на разоружение, отказаться от контроля над Газой и перейти к долгосрочному политическому соглашению, предполагающему создание палестинского государства в границах 1967 г. Однако руководство движения стремится избежать хаоса и добиться «согласованных шагов» в рамках текущего режима прекращения огня.

