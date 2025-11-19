Как резолюция Совбеза ООН повлияет на решение палестинской проблемы

Резолюция ООН вряд ли приведет к позитивным сдвигам в урегулировании палестинской проблемы и не повлияет на линию поведения нынешнего израильского руководства, полагает чрезвычайный и полномочный посол России, заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Виктор Смирнов. Эксперт напомнил, что СБ ООН принял резолюцию 242 по итогам Шестидневной войны 1967 г., которая предписывала вывод израильских войск с оккупированных территорий, но многие положения этого документа до сих пор остались на бумаге. Сейчас в лучшем случае стоит рассчитывать лишь на сохранение режима прекращения огня в секторе Газа, добавил дипломат: «Для реализации прав палестинцев требуются практические шаги со стороны Израиля. Но нынешнее израильское руководство крайне отрицательно относится не только к идее палестинской государственности и перспективам ее создания, но и к важности переговоров с представителями ПНА. Еврейское государство взяло четкий курс на силовое решение проблемы и не намерено от него отказываться».