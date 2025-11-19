Как резолюция Совбеза ООН повлияет на решение палестинской проблемы

Как резолюция Совбеза ООН повлияет на решение палестинской проблемыПредложенный США документ был одобрен Израилем и отвергнут «Хамас»
Совет Безопасности ООН вечером 17 ноября одобрил проект резолюции по мирному плану для сектора Газа, предложенному американским президентом Дональдом Трампом. За документ проголосовали 13 государств, а обладающие правом вето Россия и Китай от голосования воздержались. Документ предполагает развертывание в анклаве международных сил безопасности, формирование там переходного правления без участия палестинской радикальной группировки «Хамас», а также предусматривает в будущем создание независимого палестинского государства.
Вскоре Трамп на своей странице в Truth Social поздравил весь мир с «невероятным голосованием» и предположил, что эта резолюция «приведет к дальнейшему установлению мира на всей земле и станет поистине историческим событием».
Непосредственно сам документ основан на проекте мирного соглашения из 20 пунктов, ранее предложенном Трампом для окончания боевых действий в секторе Газа между Израилем и «Хамас». Он, в частности, предусматривает формирование временного технократического правительства в анклаве под надзором международного «Совета мира» во главе с Трампом, а также предоставляет международным силам безопасности широкие полномочия, включая контроль за границами, обеспечение безопасности и демилитаризацию сектора. При этом состав их участников пока не известен.
Наконец, резолюция формально еще открывает палестинцам возможность для создания своего независимого государства. Но по-прежнему не указаны сроки или гарантии его формирования, а лишь говорится о такой перспективе, если в регионе «сложатся условия для палестинского самоопределения».
Тем не менее Палестинская национальная администрация (ПНА) приветствовала решение Совбеза и выразила готовность работать с администрацией Трампа, Евросоюзом, мусульманскими государствами и другими для реализации предусмотренных документом мер.
«Хамас», напротив, отверг текст резолюции. В своем заявлении он объявил, что ее положения не соответствуют требованиям и правам палестинского народа и навязывают сектору Газа «механизм международной опеки», что соответствует «целям оккупации» (т. е. Израиля). Предоставление международным силам полномочий, включающих разоружение «сил сопротивления», противоречит принципам нейтральности и превращает миротворцев в сторону конфликта, говорится в сообщении.
В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху неожиданно одобрил решение Совбеза ООН. И хотя премьер неоднократно выступал против палестинской государственности, по его словам, предложение Трампа может привести к миру и процветанию региона, поскольку открывает дорогу к демилитаризации и дерадикализации Газы, что потенциально может привести к сближению Израиля со своими арабскими соседями.
При этом лидер оппозиционной партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман назвал голосование в ООН следствием провальной политики кабинета Нетаньяху на внешней арене. «Это решение может привести к созданию палестинского государства, саудовской ядерной программе и самолетам F-35 для Турции и саудовского королевства. Это распродажа безопасности Израиля. Облик Ближнего Востока меняется, и не в нашу пользу», – написал он на своей странице в соцсети Х.
Участвовавший в обсуждениях в Совбезе ООН представитель России Василий Небензя назвал предложенный американцами проект резолюции «очередным котом в мешке». По его словам, документ фактически отдает сектор Газа на откуп «Совету мира» и международным стабилизационным силам, о «модальностях работы которых пока ничего не известно». Дипломат предупредил об опасности проведения США и Израилем «бесконтрольных экспериментов» на оккупированных палестинских территориях, которые могут перечеркнуть усилия международного сообщества по созданию палестинского государства.
Параллельно с американским проектом резолюции в ООН также обсуждался альтернативный российский план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он также предусматривал вхождение в регион миротворческих сил, но не предполагал создания «Совета мира». Но, как пишет The Times of Israel со ссылкой на неназванного западного дипломата при ООН, продвижение российского проекта было впоследствии нейтрализовано американской стороной.
Резолюция ООН вряд ли приведет к позитивным сдвигам в урегулировании палестинской проблемы и не повлияет на линию поведения нынешнего израильского руководства, полагает чрезвычайный и полномочный посол России, заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Виктор Смирнов. Эксперт напомнил, что СБ ООН принял резолюцию 242 по итогам Шестидневной войны 1967 г., которая предписывала вывод израильских войск с оккупированных территорий, но многие положения этого документа до сих пор остались на бумаге. Сейчас в лучшем случае стоит рассчитывать лишь на сохранение режима прекращения огня в секторе Газа, добавил дипломат: «Для реализации прав палестинцев требуются практические шаги со стороны Израиля. Но нынешнее израильское руководство крайне отрицательно относится не только к идее палестинской государственности и перспективам ее создания, но и к важности переговоров с представителями ПНА. Еврейское государство взяло четкий курс на силовое решение проблемы и не намерено от него отказываться».
Документ является важным, но пока предварительным шагом на пути к формированию состава «Совета мира» и международных стабилизационных сил, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. «Безусловно, принятие этой резолюции говорит о ее достаточно консенсусном характере. Урегулирование палестинского конфликта стало бы крайне позитивным для региона и для мира событием, но без реального выполнения указанных в резолюции задач – демилитаризации Газы, реформы ПНА – и оставшихся за ее пределами вопросов перспективы урегулирования останутся отдаленными», – указывает эксперт.
Несмотря на призыв к демилитаризации Газы, на практике ее осуществление остается под вопросом из-за стойкого нежелания исламистов разоружаться, уверен Смирнов. А это, подчеркнул эксперт, потенциально может привести к новому витку насилия в регионе, возможно с участием миротворческих сил.