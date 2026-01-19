Сможет ли Совет мира Дональда Трампа заменить ООН

Сможет ли Совет мира Дональда Трампа заменить ООНВашингтон просит $1 млрд для бессрочного участия в новом институте
Персональный состав исполнительного комитета Совета мира по сектору Газа, объявленный президентом США Дональдом Трампом 16 января, не был согласован с Израилем и противоречит его политике, сообщила на следующий день канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Одной из причин недовольства израильских властей стало включение в этот орган представителей Катара и Турции, с которыми у еврейского государства сложились натянутые отношения из-за недавней войны в Газе, передает The Times of Israel.
Как передает газета «Едиот ахронот», израильская сторона опасается, что привлечение к работе исполнительного комитета представителя Катара – главного спонсора палестинской группировки «Хамас» – может привести к укреплению его финансовых возможностей и восстановлению его боевой мощи. Израиль для предотвращения таких перспектив предлагает создание альтернативных фондов помощи палестинцам с привлечением механизмов МВФ или ОАЭ, рассказал изданию неназванный представитель израильских спецслужб.
Заявление израильского руководства относительно состава Совета мира вызвало раздражение в Белом доме, сообщил Axios со ссылкой на источники. «Мы его [Нетаньяху] переиграли. Пусть он сосредоточится на Иране, а мы займемся Газой. Мы не собираемся с ним спорить. Он будет заниматься своей политикой, а мы будем продолжать реализовывать свой план», – сказал изданию неназванный американский чиновник.
Белый дом анонсировал создание сложной трехуровневой структуры для управления Газой как ключевого элемента мирного плана Трампа по урегулированию многолетнего палестино-израильского конфликта. На вершине пирамиды предполагается создание исполнительного Совета мира, куда под председательством американского президента войдут его зять Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский миллиардер Марк Роуэн и глава Всемирного банка Аджай Банга. О приглашении в совет заявил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Предположительно, каждый его член будет курировать определенное направление, например укрепление управленческого потенциала Газы, привлечение инвестиций в регион, а также масштабное финансирование и мобилизацию капитала.
На втором уровне планируется создание непосредственно исполнительного комитета, куда помимо вышеперечисленных Уиткоффа, Кушнера и Блэра войдут министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, высокопоставленный катарский дипломат Али Аль-Тавади, глава египетской разведки Хасан Рашад, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль-Хашими, генеральный директор инвестфонда Apollo Global Management Марк Роуэн, израильско-кипрский бизнесмен Якир Габай, бывший координатор ООН по гуманитарным вопросам Сигрид Кааг. Возглавит новый институт бывший посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов – он фактически будет выполнять роль связующего звена между исполнительным Советом мира и палестинской «технократической администрацией» (в документе – Национальный комитет по управлению Газой).
Последняя, в свою очередь, будет заниматься ежедневным управлением Газой. Новый орган состоит из 15 чиновников, преимущественно близких к Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан, возглавляемый экс-замминистра планирования ПНА Али Шаатом.
Точный состав самого Совета мира пока не известен. На данный момент Вашингтон направил приглашение принять в нем участие лидерам 50 государств, в частности Аргентины, Канады, Франции, Германии, Австралии, Бахрейна, Египта, Турции, а также Израиля, пишет «Едиот ахронот» со ссылкой на источники.
Окончательное решение о членстве того или иного государства в Совете мира принимает Трамп после голосования его участников, пишет Bloomberg со ссылкой на проект устава организации, который есть в распоряжении агентства. Как председатель американский президент также может фактически блокировать решения и создавать, изменять или распускать дочерние международные структуры по мере необходимости, что превращает его в главную фигуру в управлении организацией. Согласно документу, срок полномочий государств – членов совета ограничен трехлетним сроком с возможностью его продления. Но он может стать бессрочным для тех стран, которые внесут в первый год работы института более $1 млрд.
Цель этой организации – содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения, отметили в Bloomberg. Таким образом, через этот институт Трамп фактически пытается создать альтернативу ООН в решении других глобальных конфликтов, писали газеты Financial Times и The New York Times. Американский президент незадолго до объявления о создании нового международного органа в интервью Reuters не исключил после Газы распространить этот опыт на решение других международных проблем.
Совет мира пока существует исключительно на бумаге и он не обладает никакими реальными возможностями, чтобы оказывать влияние на земле, говорит востоковед Руслан Сулейманов (признан в России иностранным агентом). Во-первых, работа этого органа будет невозможной без согласия «Хамас», а согласование займет много времени. Кроме того, отмечает арабист, палестинские радикалы не собираются разоружаться, что потенциально может привести к возобновлению боевых действий со стороны Израиля. Во-вторых, продолжает эксперт, Совет мира не обладает международным мандатом, четким функционалом и своими вооруженными силами для обеспечения перемирия.
Новые институты не обладают ясным функционалом и пока не осуществляют контроль над всей территорией сектора, соглашается программный менеджер РСМД Иван Бочаров. «На этой территории «Хамас» и другие палестинские группировки сами пока не обладают всей полнотой власти над Газой. В этих условиях, полагаю, в обозримом будущем Совет мира и палестинская администрация технократов не смогут приступить к своим практическим задачам», – добавил эксперт.