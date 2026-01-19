Сможет ли Совет мира Дональда Трампа заменить ООН

Окончательное решение о членстве того или иного государства в Совете мира принимает Трамп после голосования его участников, пишет Bloomberg со ссылкой на проект устава организации, который есть в распоряжении агентства. Как председатель американский президент также может фактически блокировать решения и создавать, изменять или распускать дочерние международные структуры по мере необходимости, что превращает его в главную фигуру в управлении организацией. Согласно документу, срок полномочий государств – членов совета ограничен трехлетним сроком с возможностью его продления. Но он может стать бессрочным для тех стран, которые внесут в первый год работы института более $1 млрд.