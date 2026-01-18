Орбан принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе

«Деятельность Дональда Трампа в защиту мира высоко ценится во всем мире, он также олицетворяет надежду на мирный процесс в Газе, и Венгрия заинтересована в мире на Ближнем Востоке, поскольку ситуация с безопасностью в регионе оказывает большое влияние на ситуацию с безопасностью в Центральной Европе», – передает слова Сийярто телеканал ATV.