Орбан принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял предложение президента США Дональда Трампа вступить в еще не созданный «Совет мира» по сектору Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.
Будапешт считает приглашение честью и готов принять участие в работе совета, объявил министр.
«Деятельность Дональда Трампа в защиту мира высоко ценится во всем мире, он также олицетворяет надежду на мирный процесс в Газе, и Венгрия заинтересована в мире на Ближнем Востоке, поскольку ситуация с безопасностью в регионе оказывает большое влияние на ситуацию с безопасностью в Центральной Европе», – передает слова Сийярто телеканал ATV.
16 января Белый дом назвал состав «Совета мира» по Газе. В него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь страны Марко Рубио. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит бывший замминистра Палестинской национальной администрации Али Шаат. Председателем совета будет Трамп.
Также американский президент предложил вступить в «Совет мира» турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава Аргентины Харвей Милей сообщил, что Трамп предложил стране войти в состав основателей совета.