FT: США хотят расширить деятельность «Совета мира» на Украину

FT: США хотят расширить деятельность «Совета мира» на УкраинуВ Белом доме структуру рассматривают как потенциальную замену ООН
США предложат расширить деятельность «Совета мира» по сектору Газа на другие горячие точки, включая Украину. Об этом сообщает Financial Times.
В состав совета могут войти представители Украины, Европы, НАТО и РФ. Они будет контролировать и гарантировать выполнение мирного соглашения, заключенного по итогам российско-украинского конфликта. Ожидается, эта идея будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
Собеседник издания уточнил, что, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает «Совет мира» «как потенциальную замену ООН, своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов».
16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. В частности, в него вошли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Национальный комитет по управлению и координации (NCAG) анклавом возглавит бывший замминистра Палестинской национальной администрации Али Шаат. Председателем «Совета мира» указан Трамп.
Предполагается, что Национальный комитет будет управлять Газой до момента, пока Палестинская национальная администрация не возьмет на себя управление сектором.