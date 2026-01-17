FT: США хотят расширить деятельность «Совета мира» на Украину

В состав совета могут войти представители Украины, Европы, НАТО и РФ. Они будет контролировать и гарантировать выполнение мирного соглашения, заключенного по итогам российско-украинского конфликта. Ожидается, эта идея будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.